Fiera dei Sapori d’Italia: dal 21 al 24 Settembre a Frascati

Una straordinaria festa culinaria è in arrivo a Frascati dal 21 al 24 settembre, con il ritorno della tanto attesa "Fiera dei Sapori". Questo fine settimana di puro piacere gastronomico è un'esperienza che celebra e promuove la varietà culinaria delle diverse regioni italiane e oltre.

In collaborazione con Magnolia Eventi e con il patrocinio del Comune di Frascati, l’evento è organizzato da Valica, leader in Italia nel marketing turistico, noto per le numerose manifestazioni di successo in tutto il Paese, come ad esempio “Borgo DiVino in Tour”.

Oltre 25 aziende, tra ristoratori, chef, produttori e aziende vinicole

Si uniranno in un’esplosione di sapori, creando una vera e propria celebrazione del gusto che presenterà oltre 100 prelibatezze scelte tra i migliori prodotti enogastronomici e piatti dei Castelli Romani, del Lazio e di altre regioni. Questa edizione accoglierà ospiti speciali.

mira a promuovere e far conoscere i piatti e i prodotti locali a turisti e appassionati di enogastronomia. Nata a Frascati in collaborazione con aziende e ristoratori locali, ospiterà importanti realtà dei Castelli Romani e del Lazio. Lo spirito dell’evento è di crescere, coinvolgendo sempre più territori, diventando un’espressione dei sapori d’Italia

La Fiera dei Sapori propone un’ampia gamma di gusti, con aree dedicate a diverse categorie di prodotti, tra cui primi piatti, secondi piatti, sfizi, dolci, vini e birre. Sarà un weekend di scoperta, intrattenimento ed eventi per tutte le età, con laboratori di artigianato, show-cooking con chef del territorio, attività per i bambini e tour esperienziali nell’enogastronomia dei Castelli Romani.

L'evento è aperto a tutti e sarà possibile acquistare i gettoni per le degustazioni online sul sito della manifestazione o direttamente in loco. "Fiera dei Sapori" vi aspetta a Frascati (RM) in Viale Vittorio Veneto, con un programma ricco di sapori e sorprese dalle 21 alle 24 settembre.

