Fine del Mercato Tutelato per l’Energia Elettrica: cosa cambia dal 1° Luglio

Dal 1° luglio 2024, il mercato dell’energia elettrica in Italia subirà una trasformazione epocale con l’addio definitivo al mercato tutelato. Una transizione che segna la fine di un’epoca in cui le condizioni economiche e contrattuali erano stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) per coloro che non avevano ancora scelto un’offerta sul mercato libero.

La transizione al Mercato Libero

L’Arera ha previsto un percorso graduale per accompagnare i clienti domestici non vulnerabili verso il mercato libero, garantendo continuità nella fornitura e adeguati obblighi informativi da parte dei venditori. Questo processo ha incluso la comunicazione, in almeno due bollette tra settembre 2023 e giugno 2024, delle opportunità di scegliere un’offerta sul mercato libero utilizzando strumenti come il portale offerte dell’Autorità.

Cosa succede dal 1° Luglio 2024

Dal 1° luglio 2024, i clienti che non avranno scelto un’offerta sul mercato libero passeranno automaticamente, senza interruzioni, al servizio a tutele graduali (STG). In questo servizio, le condizioni contrattuali ed economiche saranno definite da Arera, basandosi anche su esiti di procedure concorsuali. Questo passaggio automatico assicura che nessun cliente rimanga senza fornitura di energia elettrica.

I clienti vulnerabili

I clienti vulnerabili continueranno a essere protetti e serviti nel mercato tutelato. I clienti vulnerabili sono identificati come coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche, sono disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, risiedono in strutture abitative di emergenza a seguito di calamità, vivono in isole minori non interconnesse, o hanno un’età superiore ai 75 anni.

Questi clienti, se non già identificati come vulnerabili, devono comunicare la loro condizione al venditore tramite un modulo che riceveranno dal proprio esercente la maggior tutela. È fondamentale che qualsiasi variazione nella condizione di vulnerabilità venga tempestivamente comunicata al proprio fornitore per assicurare la continuità del servizio tutelato.

Opportunità e strumenti a disposizione

I clienti hanno la possibilità di scegliere un contratto dal mercato libero in qualsiasi momento, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Autorità, come il portale offerte. Il portale consente di confrontare le diverse offerte sul mercato libero, permettendo ai consumatori di trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

La fine del mercato tutelato rappresenta un cambiamento significativo per i consumatori italiani, che dovranno orientarsi tra le varie offerte del mercato libero. L’Arera ha messo in atto misure per garantire un passaggio graduale e informato, con l’obiettivo di proteggere i consumatori più vulnerabili e di promuovere una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva nel mercato dell’energia.

Una trasformazione che offre l’opportunità di scegliere fornitori e condizioni contrattuali più competitive, potenzialmente portando a risparmi economici e a una maggiore efficienza energetica. E’ essenziale che i consumatori siano ben informati e consapevoli delle proprie opzioni per sfruttare al meglio questa nuova era del mercato energetico.