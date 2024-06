Sutri. A fuoco 5 ettari di terreno, Vigili del Fuoco impegnati fino a tarda serata

L’estate, con le sue temperature elevate e la siccità prolungata, è purtroppo sinonimo di incendi, specialmente nelle campagne e nei boschi. Gli incendi, che possono essere di natura dolosa o accidentale, rappresentano una minaccia significativa per l’ambiente, la fauna e le comunità umane. La prontezza e l’efficacia dei Vigili del Fuoco sono cruciali per prevenire e mitigare i danni causati da questi eventi devastanti.

I Vigili del Fuoco di Viterbo sono intervenuti domenica 30 giugno fino a tarda serata per un incendio nel territorio di Sutri (Vt) in via dei Creti, coinvolti 5 ettari di terreno tra sterpaglie, colture e sottobosco. Le fiamme hanno raggiunto diversi terreni privati danneggiando attrezzature e mezzi agricoli. Sono stati rinvenuti dai Vigili del Fuoco due contenitori di gas di petrolio liquefatti (Gpl) e altri recipienti di carburanti e liquidi infiammabili.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state eseguite dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Civita Castellana (Vt) con l’ausilio di un’autobotte in arrivo dalla sede centrale di Viterbo, coadiuvata dall’azione di 5 squadre di Protezione Civile. Presenti i Carabinieri per i rilievi del caso. I militari hanno avviato le indagini per sapere se l’incendio sia stato appiccato da qualcuno, e quindi sia di natura dolosa.

Autobotte dei Vigili del Fuoco sul posto

Il lavoro straordinario dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco svolgono un ruolo vitale nella gestione degli incendi estivi. La loro preparazione, esperienza e coraggio sono fondamentali per proteggere vite umane, proprietà e l’ambiente. Le loro attività principali includono:

Prevenzione

I Vigili del Fuoco lavorano tutto l’anno per sensibilizzare il pubblico sui rischi degli incendi, promuovendo comportamenti sicuri e pratiche preventive. Inoltre, conducono ispezioni e implementano misure di sicurezza nei territori a rischio.

Intervento rapido

La rapidità di risposta è cruciale. I Vigili del Fuoco devono essere pronti a intervenire non appena un incendio viene segnalato. L’uso di tecnologie avanzate come droni per il monitoraggio e il dispiegamento rapido di unità di terra e aeree sono essenziali per contenere l’incendio nelle prime fasi.

Spegnimento e controllo

Una volta sul campo, i Vigili del Fuoco devono operare in condizioni estremamente pericolose, spesso in terreni impervi e con scarsa visibilità. Utilizzano una combinazione di attacchi diretti e indiretti, creando linee di controllo per circoscrivere l’incendio e spegnere le fiamme.

Ripristino

Dopo lo spegnimento dell’incendio, i Vigili del fuoco collaborano con altre agenzie per il recupero e la riabilitazione delle aree colpite, prevenendo ulteriori danni ambientali e favorendo la rigenerazione degli ecosistemi.