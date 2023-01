Fondi, catena solidale per la famiglia Pannone: Marco ancora in gravi condizioni a Londra

Catena solidale per Marco Pannone, il ragazzo di Fondi ricoverato in terapia intensiva da circa un mese a Londra. Pochi giorni fa la Pro Loco di Fondi ha lanciato una raccolta fondi per aiutare i familiari del giovane di 25 anni che sono nella capitale inglese.

Raccolta fondi per Marco Pannone, le info per dare il proprio contributo

Pannone è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato aggredito e picchiato davanti al pub di Brixton in cui lavorava come cameriere. Il denaro verrà inviato alla famiglia per contribuire alle spese che la permanenza in Inghilterra comporta.

La raccolta fondi è interamente “trasparente e verrà puntualmente rendicontato con cura” precisa la Pro Loco di Fondi.

Chi volesse offrire il proprio contributo può farlo sull’Iban intestato all’associazione Pro Loco Fondi IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: “Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari”.

