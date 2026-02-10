Frosinone ricorda Giovanni Palatucci: l’11 febbraio 2026 la cerimonia in Villa Comunale e la storia del “Questore di Fiume”

L’11 febbraio 2026, alle 10.30, la Villa Comunale di Frosinone ospiterà la cerimonia promossa dal Questore della Provincia in memoria di Giovanni Palatucci, funzionario di Polizia decorato con la Medaglia d’Oro al Merito Civile. Un appuntamento che, ogni anno, torna vicino alla data del 10 febbraio, giorno della sua morte nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, e che punta a tenere viva una figura diventata simbolo dentro e fuori l’Italia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cerimonia del Questore a Frosinone: perché ricordare Palatucci oggi

L’iniziativa della Questura di Frosinone si inserisce in una prassi consolidata: in varie città italiane la Polizia di Stato dedica momenti pubblici di memoria a Palatucci, spesso con la presenza di autorità civili, militari e religiose e con gesti simbolici, come l’intitolazione di spazi o la deposizione di corone. Anche a Frosinone, negli anni recenti, la ricorrenza è stata raccontata sui canali ufficiali della Polizia di Stato come occasione di riflessione sul dovere, sulla responsabilità personale e sul significato concreto della parola “servizio”.

La scelta della Villa Comunale, luogo centrale e riconoscibile, dà alla commemorazione un taglio pubblico: non solo un rito istituzionale, ma un invito rivolto alla città a misurarsi con una storia che parla di leggi, obbedienza, coscienza e conseguenze.

Chi era Giovanni Palatucci: dal ruolo a Fiume alla morte a Dachau

Giovanni Palatucci nacque nel 1909 e svolse la sua carriera nella Polizia in anni segnati dal fascismo, dalla guerra e dalle persecuzioni razziali. È legato soprattutto a Fiume (oggi Rijeka), dove operò negli anni dell’occupazione nazista e della Repubblica Sociale Italiana. Arrestato nel 1944, fu deportato a Dachau e morì il 10 febbraio 1945, a poche settimane dalla fine del conflitto in Italia.

La memoria pubblica lo ha raccontato, per decenni, come un funzionario che avrebbe aiutato ebrei e perseguitati, usando il proprio ruolo per impedire arresti e deportazioni. Questa narrazione ha trovato spazio in onorificenze e riconoscimenti ufficiali, divenendo parte dell’identità storica che la Polizia di Stato propone nelle cerimonie di febbraio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconoscimento di “Giusto”: le fonti ufficiali

Sul piano istituzionale, un punto fermo è la Medaglia d’Oro al Merito Civile conferita alla memoria: la motivazione riportata negli atti ufficiali descrive Palatucci come “funzionario di Polizia, reggente la Questura di Fiume” che si prodigò “in aiuto di migliaia di ebrei e di cittadini perseguitati”, riuscendo a impedirne arresto e deportazione. La stessa motivazione è pubblicata nelle schede ufficiali delle onorificenze. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A livello internazionale, Yad Vashem ha riconosciuto Palatucci “Righteous Among the Nations” (Giusto fra le Nazioni) in modo postumo nel 1990: un passaggio che ha contribuito in modo decisivo a consolidarne la fama.

Le conseguenze della memoria pubblica: cosa significa una cerimonia nel 2026

La commemorazione voluta dal Questore a Frosinone non è soltanto un richiamo al passato: è anche un modo per ribadire, davanti a una platea ampia, un’idea precisa di etica del servizio pubblico. In un tempo in cui ogni istituzione è chiamata a guadagnarsi fiducia con trasparenza e coerenza, ricordare Palatucci significa proporre un modello e, nello stesso momento, accettare che quel modello venga discusso, verificato, pesato sui documenti.

Per questo la cerimonia dell’11 febbraio 2026 ha un doppio valore: da una parte l’omaggio a un nome che lo Stato ha decorato e che la Polizia di Stato continua a porre al centro del proprio racconto identitario; dall’altra l’occasione per tornare alle fonti, distinguere ciò che è certo da ciò che è ancora oggetto di ricerca, e non smettere di interrogarsi su come nasce un simbolo e su come si custodisce una memoria credibile.