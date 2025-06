Nelle grandi città, soprattutto a Roma, si tende spesso a pensare che la cultura sia appannaggio del centro, dei musei e delle istituzioni monumentali. Ma da qualche tempo, nelle pieghe meno evidenti del tessuto urbano, stanno crescendo esperienze che ribaltano questo paradigma. Una di queste è Fuori/Rotta, il progetto culturale che ha trasformato il Municipio IV e la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene in un laboratorio a cielo aperto, coinvolgente e gratuito, dove arte, ecologia e cittadinanza si sono intrecciate con cura e intelligenza.

Iniziato alcune settimane fa, Fuori/Rotta si avvia alla sua conclusione il 30 giugno con gli ultimi appuntamenti, ma ciò che lascia è qualcosa che va ben oltre un programma di eventi: un nuovo modo di abitare la città, lento, attento, condiviso. Ideato da Stefano Cioffi e Alessandra Evangelisti per l’Accademia Italiana del Flauto, il progetto è stato selezionato tra i vincitori dell’avviso pubblico “Artes et Iubilaeum – 2025” promosso da Roma Capitale, e finanziato dai fondi europei del PNRR – Capitolo “Caput Mundi”.

Esplorazione lungo il fiume Aniene

Una delle intuizioni più forti del progetto è stata quella di valorizzare il paesaggio fluviale dell’Aniene, spesso percepito come marginale o compromesso, ma in realtà ricco di biodiversità e storie. Questo territorio, che attraversa quartieri densamente popolati e al tempo stesso mantiene tratti naturali di sorprendente bellezza, è diventato il vero protagonista di molte attività di Fuori/Rotta.

È qui che si colloca “L’ombra della città”, la mostra fotografica di Stefano Cioffi in corso fino al 30 giugno alla Casa del Parco della Riserva Naturale Valle dell’Aniene. Le immagini, tutte scattate lungo le rive del fiume, offrono una narrazione visiva intima e talvolta struggente di una Roma in chiaroscuro, fatta di pause, di spazi interstiziali, di luoghi che sfuggono alle rappresentazioni ufficiali. Un lavoro accompagnato da audiodescrizione, per rendere l’esperienza accessibile anche a persone ipovedenti.

La mostra è ospitata in uno spazio simbolico: la Casa del Parco, gestita da Insieme per l'Aniene APS, che da anni è un punto di riferimento per la salvaguardia ambientale e la partecipazione attiva nel quadrante nord-est della Capitale. Non è un semplice centro visite, ma un presidio ecologico e culturale, vivo tutto l'anno.

Camminate, escursioni, letture

Mentre la manifestazione volge al termine, resta ancora una manciata di appuntamenti per chi desidera vivere un’esperienza autentica a contatto con il territorio. Martedì 24 giugno alle 17:00, ad esempio, si esplora l’habitat umido della Cervelletta, un’area preziosa sotto il profilo ecologico, spesso minacciata ma ancora sorprendentemente resiliente. La camminata parte dalla riva sinistra dell’Aniene e si snoda tra canneti, zone umide e racconti naturalistici.

Sabato 28 giugno, alle 9:00, torna invece uno degli eventi più apprezzati: l'escursione trekking + rafting nella bassa valle dell'Aniene. Un'esperienza che coniuga scoperta e avventura, pensata anche per famiglie e persone con disabilità. L'obiettivo non è la performance sportiva, ma l'accesso democratico all'ambiente, in linea con lo spirito inclusivo di Fuori/Rotta.

La pedalata di domenica 29 giugno (circa 18 km da Ponte Nomentano al Parco di Aguzzano) chiude simbolicamente il cerchio delle attività outdoor. Un percorso alla portata di tutti, tra quartieri, argini e frammenti verdi che ancora resistono all’espansione urbana. Anche in questo caso, il tratto è meno competitivo e più esperienziale, un invito a riscoprire il quotidiano con occhi diversi.

A suggellare la fine del progetto, lunedì 30 giugno alle 17:30, l'attrice Serena Sansoni propone una lettura scenica dei "Racconti romani" di Jhumpa Lahiri, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi. Una scelta significativa: una scrittrice statunitense di origine indiana che sceglie di scrivere in italiano, esplorando la città come luogo ibrido e straniante. Lo stesso sguardo che Fuori/Rotta ha cercato di attivare tra i partecipanti: uno sguardo altro, capace di cogliere sfumature dimenticate.

Una cultura che include

Non è banale, né scontato, che tutte le attività siano gratuite e accessibili. Non solo nei termini economici, ma anche in quelli fisici e sensoriali. Ogni appuntamento è stato progettato per essere fruito anche da persone con disabilità, e il lavoro di rete tra associazioni (come La Chiocciolina ODV) ha permesso di tradurre un'idea culturale in un'esperienza realmente inclusiva.

Il progetto ha avuto il merito di non spettacolarizzare la periferia, ma di viverla dall’interno, in collaborazione con chi la abita e la cura. Il coinvolgimento di realtà locali, dalle Biblioteche di Roma all’Università Roma Tre, fino ai comitati e alle associazioni ambientaliste, ha reso Fuori/Rotta qualcosa di più di una rassegna: una comunità temporanea in cammino.

Rafting Fuori Rotta

Un’eredità che va oltre il calendario

Chi ha partecipato a Fuori/Rotta – che fosse per una camminata, una lettura o anche solo una visita alla mostra fotografica – si è portato a casa qualcosa di più di una suggestione. L’idea che la città non sia solo un luogo da attraversare, ma un organismo da abitare con consapevolezza. E che i margini, spesso trascurati, possono diventare centro se guardati con occhi nuovi.

Il vero successo di Fuori/Rotta, forse, è stato proprio questo: non intrattenere, ma coinvolgere, offrendo strumenti per una lettura più profonda del paesaggio urbano e della sua complessità. Un’eredità fatta di mappe interiori, di sentieri sottili tracciati tra il cemento e l’acqua, che restano anche quando gli eventi finiscono.

