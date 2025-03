Impresa in Repubblica Ceca, gioiello di Isaksen: Viktoria Plzen 1-2 Lazio

La gara contro il Viktoria Plzen non ha avuto buoni presupposti, con Fabiani che poche ore prima della partita ha rilevato un campo di gioco in condizioni pessime. Dopo la vittoria di prestigio contro il Milan, Marco Baroni è arrivato in Repubblica Ceca con qualche acciacco di troppo e con la dovuta cautela per preservare le condizioni fisiche dei suoi. A Plzen è andato in scena l’ottavo di andata in una serata tutto sommato non troppo fredda.

Primo Tempo

La partita prende il via con un avvio piuttosto vivace, con entrambe le squadre che cercano subito di imporsi sul match. Dopo appena 11 minuti, il Plzen trova la rete del vantaggio: Pavel Sulc è il più lesto a raccogliere un rimpallo in area e con freddezza infila il pallone sulla sinistra, portando i padroni di casa avanti 1-0.

Tuttavia, i festeggiamenti del Plzen vengono bruscamente interrotti. L’arbitro Donatas Rumsas viene richiamato dal VAR per un possibile fuorigioco nella costruzione dell’azione. Dopo una breve revisione, arriva il verdetto: il gol viene annullato! Il punteggio resta sullo 0-0, scatenando le proteste dei giocatori cechi.

Passano solo quattro minuti ed ecco la risposta della Lazio. Al 18’, Tijjani Noslin disegna un assist perfetto per Alessio Romagnoli, che con grande tempismo stacca di testa e batte il portiere avversario. Questa volta non ci sono dubbi: la Lazio passa in vantaggio, portandosi sullo 0-1.

La partita continua con ritmi intensi, ma senza altre occasioni clamorose nella prima frazione di gioco. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine del primo tempo. La Lazio va al riposo in vantaggio per 1-0 grazie al colpo di testa vincente di Romagnoli, mentre il Plzen dovrà riorganizzarsi per tentare la rimonta nella ripresa.

Secondo Tempo

Il secondo tempo prende il via con il Plzen determinato a trovare il pareggio. La spinta offensiva dei padroni di casa porta subito a un episodio chiave: al 53’, un calcio piazzato ben battuto da Lukas Kalvach pesca Rafiu Durosinmi nell’area piccola. L’attaccante del Plzen colpisce di testa con precisione, infilando il pallone sotto la traversa. Ivan Provedel non può nulla e il punteggio torna in equilibrio: 1-1.

C’è però attesa prima dell’esultanza definitiva, perché l’arbitro Donatas Rumsas decide di consultare il VAR per un possibile fuorigioco. Dopo alcuni istanti di revisione, il verdetto arriva: il gol è valido! Il Plzen può festeggiare, la partita è di nuovo apertissima.

Al 57’, i cechi provano addirittura a ribaltarla con Pavel Sulc, che raccoglie un rimbalzo al limite dell’area e calcia senza pensarci due volte. La difesa della Lazio è ben piazzata e riesce a respingere il tentativo, ma il Plzen continua a pressare.

Al 58’, nuova occasione per i padroni di casa! Ivan Provedel si supera con un grande intervento su un tiro insidioso, ma il pallone finisce ancora sui piedi di Rafiu Durosinmi, che tenta il tap-in. Il portiere laziale però è ancora attento e riesce a bloccare, salvando il risultato.

La partita si scalda e al 61’ arriva un cartellino giallo per Lukas Kalvach dopo un intervento duro. Poco dopo, al 63’, anche Matias Vecino finisce sul taccuino dell’arbitro per un fallo a centrocampo.

Al 71’, la tensione aumenta ulteriormente: Cadu si rende protagonista di un intervento troppo irruento e viene ammonito. Stessa sorte per Nicolo Rovella al 75’, che pochi istanti dopo rischia ancora grosso con un fallo pesante. L’arbitro decide di consultare il VAR per valutare la gravità dell’intervento.

Al 77’, la decisione arriva: il cartellino giallo si trasforma in rosso! Nicolo Rovella viene espulso, lasciando la Lazio in dieci uomini. Una svolta che potrebbe cambiare il destino del match.

Nonostante l’inferiorità numerica, la Lazio tiene duro, ma all’84’ Patric si fa ammonire per un fallo di troppo, mettendo ulteriore pressione alla difesa biancoceleste.

Al 91’, il Plzen trova la rete del vantaggio, ma il gol viene immediatamente annullato! Jan Kopic riesce a segnare, ma l’arbitro ha visto un tocco di mano e non convalida la marcatura, tra le proteste dei giocatori di casa.

Al 94’, altro colpo di scena: Samuel Gigot si rende protagonista di un intervento durissimo e l’arbitro non ha dubbi nel mostrargli il cartellino rosso. Anche la Lazio resta in nove uomini!

Il Plzen si getta in avanti alla ricerca della vittoria e al 96’ Matej Vydra va vicinissimo al gol con un colpo di testa ben indirizzato sotto la traversa, ma Provedel compie un intervento straordinario, mantenendo i suoi in partita.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 98’ arriva la giocata decisiva. Gustav Isaksen riceve un passaggio preciso da Matteo Guendouzi e dal limite dell’area lascia partire una conclusione meravigliosa che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Un gol splendido che porta la Lazio sul 2-1 a pochi secondi dalla fine!

Al 99’, l’arbitro decreta la fine della partita. La Lazio esce vittoriosa da una sfida combattutissima, decisa da un capolavoro di Isaksen nel finale. Il Plzen esce sconfitto ma con l’orgoglio di aver lottato fino all’ultimo istante.

Pagelle

Provedel – 6

Marusic – 5,5

Gigot – 5

Romagnoli – 6,5

Nuno Tavares – 6

Rovella – 6

Guendouzi – 6,5

Isaksen – 7

Dia – 5,5

Pedro – 6

Noslin – 6

Subentrati

Lazzari – 5

Patric – s.v.

Tchaouna – 5

Vecino – 5,5

