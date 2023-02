Incidente a Fiano Romano, auto contro albero: gravi quattro ragazzi tra i 16 e i 22 anni

Sono trascorsi appena dieci giorni dalla strage stradale di Fonte Nuova, e stanotte ancora un grave incidente sulle vie del Lazio ha coinvolto quattro giovani ragazzi. E’ successo intorno alle 3 di notte di sabato 4 febbraio, sulla via Tiberina, all’altezza del civico 117, a Fiano Romano, alle porte di Roma. L’auto, a bordo della quale viaggiavano cinque giovani tra i 16 e i 22 anni, si è schiantata contro un grosso albero.

Sul posto oltre ai Carabinieri e al personale sanitario del 118, sono accorsi i Vigili del Fuoco di Montelibretti che hanno provveduto all’estrazione dei giovani feriti dall’abitacolo della vettura (estrinsecazione). I ragazzi sono stati trasportati agli ospedali capitolini del Gemelli e Sant’Andrea, quattro di loro sono in gravi condizioni, ricoverati in codice rosso. I militari stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente, per risalire alle cause del sinistro. Al momento non sarebbero coinvolte altre vetture.

