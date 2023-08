Incidente a Nepi, scontro frontale tra autocarro e autovettura: grave conducente auto

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire poco prima delle ore 15 dell’8 agosto per un incidente stradale nel territorio di Nepi, in provincia di Viterbo, in via dell’Umiltà, cioè la Strada Provinciale 38, che collega Nepi alla località Settevene, frazione del borgo della Tuscia laziale (frazione di Nepi). Nell’incidente sono stati coinvolti un autocarro e una autovettura ultracompatta; i due mezzi si sono scontrati frontalmente, la dinamica del sinistro è ancora in una fase di accertamento. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il conducente e i passeggeri dell’autocarro non hanno richiesto il trasporto in ospedale, sono stati medicati sul posto, mentre il conducente dell’ultracompatta, unica persona a bordo della automobile, è rimasto completamente avvolto dalle lamiere, incastrato nell’abitacolo della vettura tra le lamiere contorte della carrozzeria.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nell’effettuare l‘estricazione sull’autovettura dell’uomo incastrato tra le lamiere, un 61enne residente a Roma; una volta estratto i pompieri lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che hanno predisposto il trasporto con urgenza tramite elicottero: le condizioni di salute del conducente dell’ultracompatta sono apparse subito gravi.

Sul posto erano presenti i Carabinieri, gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un elicottero dell'elisoccorso, i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Civita Castellana (Vt) costituita da cinque unità di personale, un fuoristrada e un mezzo pesante.

