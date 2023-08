Valmontone, il Parco acquatico MagicSplash riapre con una grande novità: Bayahibe

Sono passati solo pochi giorni dall’inaugurazione al pubblico di MagicSplash ed il nuovo parco acquatico di MagicLand si arricchisce ancora di un nuovo importante elemento. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Da domani 9 agosto sarà infatti aperta al pubblico Bayahibe: una nuova grande area di circa 1.000 metri quadrati dedicata al benessere. Al suo interno spicca, per la prima volta in un parco acquatico in Italia, una enorme vasca idromassaggio e una splendida laguna wellness di oltre 400 metri quadrati dotate di innumerevoli postazioni idromassaggio, piastre e lettini effervescenti, cascate a cigno e cervicali, bocchette geyser e anche una spiaggia effervescente.

Bayahibe è quindi un’area esclusivamente dedicata al pubblico adulto in cerca di una esperienza rilassante e rigenerante e, al fine di garantire questo tipo di esperienza, il suo accesso è consentito solo alle persone maggiori di 16 anni.

Una spiaggia di sabbia dedicata con ombrelloni e lettini completa l'offerta di quest'area. Per chi invece vorrà rinfrescarsi con cocktail di frutta, spremute, macedonie, e golosi snack un Chiringuito sarà accessibile direttamente dalla piscina benessere.

