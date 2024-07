INPS, super aumento ad agosto: ecco quanto ricevi in più in pensione | La comunicazione è arrivata a tutti

Grandi novità in arrivo per i pensionati italiani con l’accredito del nuovo assegno mensile. La comunicazione è già arrivata a tutti.

In questi ultimi anni si è spesso discusso su come poter aumentare la pensione per i cittadini italiani, soprattutto nel momento in cui si è richiesto un adeguamento allo stile di vita per fare in modo di sostenere più facilmente le spese quotidiane.

Al tempo stesso, però, sono state introdotte anche delle importanti novità riguardanti l’assegno mensile dei pensionati, in modo tale da poter percepire un credito in più insieme all’arrivo dell’assegno mensile.

Non a caso, recentemente è stata diramata una nuova comunicazione ufficiale che interessa numerosi pensionati residenti nella nazione, i quali vedranno aumentare l’assegno di agosto in modo assolutamente positivo.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e a chi è diretto questo aumento con l’accredito del mese di agosto.

Novità Inps: aumenta l’assegno di agosto

Come abbiamo spiegato precedentemente, negli ultimi giorni è stata diramata una comunicazione ufficiale riguardante l’aumento dell’assegno mensile che riceveranno numerosi cittadini italiani. Questo aumento tocca prevalentemente l’assegno di agosto. In particolar modo, si tratta di un rimborso Irpef che deve risultare nella dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730, indicando l’Inps come sostituto d’imposta.

La comunicazione arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate, la quale si occuperà poi di effettuare il dovuto rimborso nel giro di pochi mesi. Proprio per questo motivo, sono state definite le nuove date di accredito del rimborso in questione.

Ecco come verrà distribuito l’aumento della pensione

Secondo quanto reso noto, coloro che hanno inviato il loro modello 730 del 2024 entro il 31 maggio, oppure entro il 20 giugno e non oltre il 29 giugno, potranno ricevere il credito Irpef già dal 15 luglio in poi. Questo credito verrà quindi canalizzato nella mensilità prevista durante il mese di agosto. Lo stesso vale per chi ha presentato questa documentazione oltre i tempi prefissati; in tal caso, il rimborso potrà arrivare nel mese di settembre oppure essere rimandato direttamente a novembre. In altri casi, la liquidazione può slittare direttamente a dicembre 2024.

Non sempre, però, è riscontrata la presenza di questo credito da parte dell’Irpef, soprattutto nel momento in cui la posizione fiscale del pensionato è differente per via di un’attività lavorativa in corso. In casi come questi, si può accettare che la trattenuta dell’importo venga effettuata direttamente tramite un cedolino, oppure rateizzare il tutto con un pagamento dilazionato entro novembre del 2024.