La Lazio non sbaglia e allunga per la Champions: Juventus battuta 2-1

Dopo la grande vittoria nel derby, e quella in trasferta sul campo Monza, la Lazio non sbaglia e stende anche la Juventus con il risultato di 2-1. La squadra di Maurizio Sarri ha tenuto il pallino del gioco per gran parte della gara, avendo rischiato realmente solo nei minuti finali. La Juventus, infatti, non è mai riuscita a rendersi realmente pericolosa, con la squadra biancoceleste che ha chiuso bene tutti gli spazi. Grazie a questa vittoria, la Lazio vola a quota 58 punti, tornando a più cinque sulla Roma e allungando ulteriormente sulle milanesi.

Primo tempo

Dopo una fase di studio, la Lazio trova la prima occasione al minuto 29, con Immobile che si coordina bene trovando un attento Szczesny. Il vantaggio biancoceleste arriva al 39° con Milinkovic Savic che a tu per tu con il portiere polacco non può sbagliare. Il vantaggio biancoceleste, però, dura solo pochi minuti, con Rabiot che sugli sviluppi di calcio d’angolo riesce a battere Provedel e riportare la gara in parità. Termina sul risultato di 1-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la Lazio che trova il vantaggio al 53° minuto con Zaccagni che, servito da un colpo di tacco magistrale di Luis Alberto, apre il piatto destro e batte Szczesny. Al minuto 57 il 20 biancoceleste trova la doppietta, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. La Juventus ci prova con un colpo di testa di Dusan Vlahovic, ma il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa. La Juventus ci prova nel finale, ma non riesce a creare nulla di realmente pericoloso. Termina con la vittoria dei biancocelesti il big match dell’Olimpico.

Le pagelle

Provedel 6

Quando chiamato in causa si fa trovare pronto. Sul pareggio bianconero non può nulla.

Marusic 7

Partita sontuosa del montenegrino, che soffre in pochissime circostanze.

Casale 6,5

Buona gara, concede poco al reparto offensivo bianconero.

Romagnoli 6,5

Con Casale forma una coppia strepitosa. Anche lui fa una partita strepitosa.

Hysaj 6,5

Sta crescendo sempre di più. Sta diventando una certezza per Maurizio Sarri, che sembra non poterne più fare a meno.

Cataldi 6,5

Buona prova, si fa sempre trovare pronto per dare una mano alla fase difensiva.

Milinkovic Savic 7

Goal a parte, fa una partita di grande intensità. Sembra stia ritrovando la forma migliore partita dopo partira.

Luis Alberto 7,5

Partita meravigliosa, arricchita dal colpo di tacco sublime che ha portato al 2-1 di Zaccagni. Giocatore completamente trasformato.

Felipe Anderson 6,5

Buona prova, si rende sempre partecipe in fase difensiva. Instancabile.

Immobile 6

Buona prova, anche se non è al 100%. Deve ritrovare la forma migliore.

Zaccagni 7

Grande partita, condita dalla rete che ha consentito alla Lazio di portare a casa i tre punti. Giocatore determinante.

Pedro (64′) 6,5

Mette in mostra tutta la propria classe ed esperienza, aiutando sempre in fase di non possesso.

Vecino (70′) 6

Buona partita, fa il suo e lo fa bene. Mette a disposizione forza fisica determinante per l’ultima parte di gara.

Basic (84′) S.V.

