L’Egitto, terra di misteri millenari e meraviglie archeologiche, continua ad affascinare viaggiatori da tutto il mondo. Con le sue piramidi maestose, i templi antichi e il leggendario fiume Nilo, questo paese offre un’esperienza di viaggio unica e indimenticabile.

Per godere appieno di tutte le bellezze che l’Egitto ha da offrire, è fondamentale affidarsi a un’agenzia di viaggio esperta e affidabile.

In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori agenzie specializzate in viaggi in Egitto, concentrandoci su quelle che offrono tour completi, crociere sul Nilo e vacanze da sogno.

Viaggio in Egitto: l’esperienza completa

Una delle agenzie più rinomate per i viaggi in Egitto è “ Viaggio in Egitto “. Questa agenzia si distingue per la sua vasta gamma di offerte e la profonda conoscenza del territorio.

Punti di Forza:

Tour Personalizzati: L’agenzia offre pacchetti Egitto su misura per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore. Guide Esperte: Collaborano con egittologi e guide locali altamente qualificate. Varietà di Destinazioni: Coprono tutte le principali attrazioni, dal Cairo ad Assuan, passando per Luxor e le spiagge del Mar Rosso.

Un’ offerta Egitto particolarmente interessante è il loro “Pacchetto Vacanza Egitto a Pasqua 2024”, che include una visita al Cairo, una crociera sul Nilo e un soggiorno a Marsa Alam, il tutto a partire da €1966.

Le migliori agenzie per viaggiare in Egitto

L’Egitto è una destinazione che offre infinite possibilità di esplorazione e scoperta. Che siate interessati alla storia antica, al relax sulle spiagge del Mar Rosso o a un’avventura nel deserto, c’è un’agenzia e un tour perfetto per voi.

Agenzie come “ Viaggio in Egitto “, “Tour Egitto”, “ Vacanza in Egitto ” e “Viaggi da Sogni” offrono una vasta gamma di opzioni per soddisfare ogni esigenza e budget.

Ricordate che la chiave per un viaggio indimenticabile in Egitto sta nella pianificazione accurata e nella scelta di un’agenzia affidabile. Con la giusta preparazione e una guida esperta, il vostro viaggio nella terra dei faraoni sarà sicuramente un’esperienza che ricorderete per tutta la vita.

Che decidiate di esplorare le piramidi di Giza, di navigare lungo il Nilo o di immergervi nelle acque cristalline del Mar Rosso, l’Egitto vi aspetta con le sue meraviglie millenarie e il suo fascino senza tempo. Buon viaggio!

Consigli per scegliere l’agenzia giusta

Quando si sceglie un’agenzia per il proprio viaggio in Egitto , è importante considerare alcuni fattori:

Reputazione: Leggete le recensioni di altri viaggiatori e controllate il rating dell’agenzia. Esperienza: Preferite agenzie con una lunga storia di operazioni in Egitto. Trasparenza: Assicuratevi che tutti i costi siano chiari e che non ci siano spese nascoste. Flessibilità: Scegliete un’agenzia che offra opzioni personalizzabili. Sicurezza: Verificate che l’agenzia segua tutte le linee guida di sicurezza necessarie.

Tour Egitto: alla scoperta dei tesori antichi

“Tour Egitto” è un’altra eccellente scelta per chi desidera immergersi nella storia e nella cultura dell’antico Egitto.

Caratteristiche principali:

Focus Culturale: Offrono tour incentrati sulle meraviglie archeologiche e storiche del paese. Piccoli Gruppi: Garantiscono un’esperienza più intima e personalizzata. Opzioni Flessibili: Dalla visita classica alle piramidi fino alle escursioni nel deserto.

Il loro tour “Cairo e Crociera Nilo ad Agosto più Hurghada” è particolarmente apprezzato, offrendo un mix perfetto di cultura e relax a partire da €1408.

Vacanza in Egitto: Relax e Avventura

Per chi cerca una vacanza che combini relax e avventura, “Vacanza in Egitto” offre pacchetti Egitto completi che soddisfano entrambe le esigenze.

Vantaggi:

Destinazioni Balneari: Includono soggiorni nelle rinomate località del Mar Rosso come Sharm el-Sheikh e Hurghada e Marsa Alam Attività Acquatiche: Offrono escursioni di snorkeling e immersioni nei colorati fondali del Mar Rosso. Combinazione Cultura-Mare: Molti pacchetti includono sia visite culturali che giorni di relax in spiaggia.

Il loro pacchetto “Cairo, Luxor e Marsa Alam” è perfetto per chi vuole un assaggio di tutto ciò che l’Egitto ha da offrire, con prezzi a partire da €1156 per 8 giorni.

Viaggi da sogni: esperienze uniche in Egitto

“Viaggi da Sogno” si concentra sull’offrire esperienze uniche e indimenticabili in Egitto.

Peculiarità:

Esperienze Esclusive: Offrono accessi speciali a siti archeologici normalmente chiusi al pubblico. Lusso e Comfort: Collaborano con i migliori hotel e resort del paese. Itinerari Insoliti: Propongono tour che includono destinazioni meno conosciute ma altrettanto affascinanti.

Un’esperienza da non perdere è la loro “Escursione al Deserto Bianco e Oasi di Bahariya dal Cairo”, un’avventura di 2 giorni a partire da €204.

Crociera sul Nilo: perché scegliere Crociera sul Nilo:

è un’agenzia di viaggi specializzata in esperienze uniche in Egitto, con particolare attenzione alle crociere sul leggendario fiume Nilo. Ecco una panoramica dei loro servizi principali:

Crociere sul Nilo:

L’agenzia offre una vasta gamma di opzioni di crociera, adatte a diversi budget e preferenze. Alcune delle navi disponibili includono:

Radamis II: Una motonave standard che naviga tra Luxor e Assuan.

Chateau Lafayette: Offre un’esperienza indimenticabile con partenze da Assuan e Luxor.

Jaz Jubilee: Propone viaggi interessanti a prezzi vantaggiosi.

M.S Nile Treasure: Una crociera che promette un’esperienza lussuosa e confortevole.

Crown Jewel: Offre un’esperienza “al gusto faraonico” con una vasta gamma di attività.

Steigenberger Minerva: Una crociera di lusso che esplora le bellezze di Luxor e Assuan.

Salacia e Esmeralda: Crociere superiori che offrono esperienze uniche.

Movenpick Royal Lily: Promette ricordi che dureranno tutta la vita.

Sonesta St. George: Una crociera di lusso che combina relax, intrattenimento ed esplorazione culturale.

Tour in Egitto:

Oltre alle crociere, l’agenzia offre una varietà di pacchetti turistici che combinano diverse esperienze:

Visite al Cairo con tour di 5 giorni.

Combinazioni di Cairo e crociera sul Nilo in 7-8 giorni.

in 7-8 giorni. Pacchetti che includono il Cairo, crociera sul Nilo e soggiorni balneari a Marsa Alam, Hurghada o Sharm el Sheikh.

e soggiorni balneari a Marsa Alam, Hurghada o Sharm el Sheikh. Tour più lunghi che combinano il Cairo, crociera sul Nilo e crociera sul Lago Nasser.

Viaggi combinati Egitto e Giordania.

Servizi aggiuntivi:

Consulenza di viaggio 24 ore su 24.

Organizzazione di viaggi personalizzati.

Prezzi competitivi.

Guide esperte in italiano.

Caratteristiche distintive:

Classificata come numero 1 su Tripadvisor.

Oltre 6 anni di esperienza nel settore.

Più di 1000 recensioni positive su Tripadvisor.

Oltre 17.000 clienti soddisfatti.

Informazioni utili:

L’agenzia fornisce anche un blog informativo sull’Egitto, coprendo argomenti come:

Luoghi da visitare e cose da fare.

Storia e cultura dell’antico Egitto.

Consigli pratici per i viaggiatori.

Garanzie:

Sicurezza: L’agenzia sottolinea la sicurezza dell’Egitto come destinazione turistica.

Varietà di alloggi: Da hotel di lusso a opzioni più economiche.

Flessibilità: Possibilità di personalizzare i viaggi secondo le esigenze del cliente.

Crociera sul Nilo si distingue per la sua attenzione ai dettagli, la varietà di offerte e l’impegno a fornire esperienze di viaggio di alta qualità. Che si tratti di una crociera lussuosa sul Nilo o di un tour completo dell’Egitto, l’agenzia si propone di offrire ai suoi clienti un viaggio indimenticabile nella terra dei faraoni.