L’ex Roma Nainggolan arrestato per traffico di droga

Radja Nainggolan, ex stella del calcio internazionale, è stato arrestato questa mattina a Bruxelles nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di droga. La notizia, riportata dai principali quotidiani del gruppo Mediahuis e confermata dalla procura di Bruxelles, ha scosso il mondo del calcio e dell’opinione pubblica.

Arresto Nainggolan, parla il procuratore

Secondo quanto dichiarato dal procuratore Julien Moinil, l’indagine riguarda una presunta rete di importazione e distribuzione di cocaina proveniente dal Sud America e destinata all’Europa tramite il porto di Anversa, uno degli snodi principali del traffico di stupefacenti nel continente. L’inchiesta, condotta dalla divisione criminalità organizzata della procura di Bruxelles, ha portato a trenta perquisizioni domiciliari nella giornata di lunedì 27 gennaio 2025. Gli interventi si sono concentrati nelle province di Anversa e Bruxelles, inclusa la sua periferia.

Durante una delle perquisizioni ad Anversa, la polizia ha sequestrato diversi beni, tra cui un’auto di lusso appartenente al calciatore: una Smart Brabus, nota per il suo valore e il suo stile esclusivo.

Il procuratore ha precisato che, essendo ancora in corso gli interrogatori e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, non verranno divulgati ulteriori dettagli al momento. Tuttavia, è atteso un comunicato ufficiale della procura una volta concluse le procedure investigative.

L’avvocato di Nainggolan: “Il giocatore assente all’allenamento”

Radja Nainggolan, 36 anni, è conosciuto per la sua carriera nel calcio professionistico, avendo militato in club italiani di alto livello come Piacenza, Cagliari, Roma, Inter e Spal. Da pochi mesi, aveva intrapreso una nuova esperienza nel calcio a 5 con il Lokeren, un club della seconda divisione belga.

Il suo avvocato, Omar Souidi, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. L’unica reazione del club di Lokeren riguarda l’assenza del calciatore all’allenamento odierno. In una nota, il club ha specificato: “Possiamo solo confermare che il giocatore era assente all’allenamento di oggi. Radja Nainggolan non è sicuramente idoneo a giocare la prossima partita contro l’Eupen”.

Nainggolan, soprannominato “Il Ninja” per la sua grinta e la sua personalità in campo, è sempre stato una figura carismatica e spesso sopra le righe. Nel corso della sua carriera, ha attirato l’attenzione non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per episodi fuori dal campo che hanno fatto discutere. Tuttavia, questa vicenda rappresenta senza dubbio uno dei momenti più critici della sua vita personale e professionale.