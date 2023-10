Lions Club “Poggio Mirteto Farfa Cures”: Angelo David D’Ambrogio lascia il posto a Iwan Donateo

L’aspetto formale è avvenuto già nei primi giorni di luglio, ma lo scorso 6 ottobre il Club ha voluto dare risalto al famigerato “passaggio della campana” che, per i non addetti ai lavori, rappresenta il momento più significato della vita di ogni Club con il cambio degli organi di presidenza.

Per l'occasione erano presenti autorità religiose, civili e militari: dai Sindaci Giancarlo Micarelli (Poggio Mirteto) e Andrea Fiori (Montopoli di Sabina), passando per i Consiglieri Regionali del Lazio On.le Nazzareno Neri (Presidente XII Commissione Consiliare, Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) e On.le Eleonora Berni (Vice Presidente I Commissione – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia), presenti anche il nuovo Comandante della Carabinieri di Poggio Mirteto Capitano D'Ottavio Francesco ed il Luogotenente Rodolfo Nese.

“Volevamo dare il giusto risalto e dare un segnale forte di radicamento, interesse e vicinanza al territorio” afferma l’Avv. Angelo David D’Ambrogio il quale, oltre a portare i saluti dei grandi assenti Mons. Ernesto Mandara (Vescovo della Diocesi Suburbicaria Sabina-Poggio Mirteto e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della CEI) e Roberta Cuneo (Sindaco di Fara in Sabina e Presidente della Provincia di Rieti), si è detto orgoglioso del grande lavoro svolto in questi ultimi anni caratterizzato da una grande e preziosa collaborazione con tutte le istituzioni: “Mi piace pensare ai Lions come un ponte tra le esigenze della collettività e i rappresentanti delle istituzioni, creare un dialogo finalizzato a dare giusta evidenza ad importanti temi di impatto sociale”.

Dello stesso avviso il nuovo presidente nominato Iwan Donateo (farmacista di Poggio Mirteto e Montopoli di Sabina) il quale si è detto pronto a proseguire il lavoro svolto in questi anni, con una attenzione in più agli aspetti della salute e della prevenzione.

“Lo screening del diabete che abbiamo fatto lo scorso anno” afferma il Dott. Donateo, “mi ha fatto comprendere la necessità di adoperarci in maniera ancora più forte effettuando giornate di prevenzione ed educazione alla salute, tema spesso sottovalutato ma che merita la giusta condivisione ed informazione tra la popolazione”.

Confermata anche la squadra di fedelissimi del direttivo, tra cui le Vice Presidenti Flavia Rizzuti e Martina D'Ambrogio, il Segretario Marco Ambrogi, il Tesoriere Mauro D'Ambrogio, il Cerimoniere Giancarlo Sileri, e gli Office di Club Valerio Ambrogi, David Simoncelli, Fabio Refrigeri e Oren Ziv.

