Lo usano in molti ma distrugge l’organismo | Stai alla larga da questo farmaco: spiegata la causa di tanti tumori

Smetti subito di prendere questo farmaco se non vuoi ritrovarti in ospedale: a quanto pare, è molto pericoloso.

L’ultima scoperta fatta dalla comunità scientifica suona come un allarme ai pazienti italiani e non, e l’aspetto preoccupante è che riguarda proprio un medicinale molto usato.

Sembrerebbe proprio che si tratti di uno dei medicinali più pericolosi di tutti: ecco che cosa sta succedendo, e che cosa è importante sapere prima dell’assunzione.

Il farmaco in questione andrebbe evitato perché ritenuto potenzialmente cancerogeno. Scopriamo che cosa è appena emerso dalla testimonianza di una ricercatrice del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano Bicocca.

Farmaco, la recente scoperta sui pericoli per la salute

Non è la prima volta che le indagini condotte dalla comunità scientifica portano alla luce controindicazioni, e pericoli per la salute, connessi all’utilizzo di farmaci. A lanciare l’allarme questa volta è stata l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro nota come IARC, che ha condotto uno studio, analizzando 400 diverse sostanze contenute in un particolare tipo di farmaco. I risultati dell’indagine, come si legge nell’articolo di laura Rizzi, ricercatrice del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano Bicocca, pubblicato su www.sifweb.org , hanno fatto emergere un aspetto preoccupante su un farmaco molto comune, su cui non sempre si riflette abbastanza. A quanto pare gli eccipienti contenuti andrebbero quanto più possibile evitati.

Le sostanze in questione sono state classificate come possibilmente cancerogene, probabilmente cancerogene o sicuramente cancerogene per l’uomo. Così è stato evidenziato che alcuni medicinali specifici sono decisamente pericolosi per i pazienti. Scopriamo di quale farmaco si tratta, e come fare ovviare al problema.

Il medicinale a rischio

Dalle indagini condotte da parte degli studiosi dell’IARC sui farmaci pericolosi, è emerso che tra le classi di medicinali più a rischio ci sono anche alcuni antibiotici e antivirali. La ragione per la quale possono rappresentare un pericolo per la salute dei pazienti è che agiscono sul microbioma e compromettono l’equilibrio composizione della flora intestinale che, a lungo andare può contribuire allo sviluppo di tumori del colon.

Anche i farmaci che agiscono sul rilascio di ormoni sono pericolosi, perché possono incrementare il rischio di cancro al seno e di cancro all’utero. Inoltre, l’uso prolungato di steroidi anabolizzanti può incrementare il rischio di cancro al fegato e alla prostata. Per questo motivo andrebbero assunti sempre e solo sotto precisa indicazione medica, attenendosi in modo scrupolo alla posologia indicata dagli specialisti, e andrebbero presi solo quando necessario e con la massima cautela.