Marco Giallini, il dramma che l’ha spezzato: “stavamo chiacchierando e poi…” | Morte improvvisa 

Marco Giallini, l’attore romano, dopo anni ha raccontato un dramma che lo ha straziato nel profondo.

I suoi ruoli sia sul Piccolo che sul Grande Schermo lo hanno sovente fatto percepire come un uomo a cui la forza d'animo non manca. Stiamo infatti parlando di un eccellente attore che ha alle spalle una preparazione assolutamente degna del nome che porta, oltre che anni su anni di intenso studio.

Un paio di ruoli per cui è impossibile non ricordarlo, specie per coloro che hanno vissuto intensamente gli Anni 2000, hanno fatto parte di due grandi fiction di successo. La prima è quella del professore di recitazione Dante Salimbene nella fiction del 2004 prodotta dal compianto Maurizio Costanzo e dalla sua ora vedova Maria De Filippi, Grandi Domani.

Il secondo, decisamente più iconico del precedente, è quello del Terribile, il boss romano di Centocelle nella fiction, per la regia di Stefano Sollima, Romanzo Criminale La Serie, tratta dal lungometraggio omonimo di qualche anno prima, diretto da Michele Placido.

Marco Giallini, un uomo a cui la forza non è mai mancata

Marco tuttavia, per quanto sia molto conosciuto sia sul Piccolo che sul Grande Schermo, è sempre stato un uomo particolarmente riservato sulla sua vita privata. Una delle poche notizie che ha lasciato trapelare della sua vita fuori dai riflettori è stato un terribile dramma, con il quale si è ritrovato a dover fare tristemente i conti.

Una persona molto vicina a lui purtroppo, un lontano giorno del 2011 è venuta a mancare, praticamente sotto i suoi occhi. Un dolore immane per lui, del quale poi rarissimamente ha voluto parlare. Difatti si è sempre ben guardato anche solo dal ritornare sull’argomento. Di chi si tratta e chi è questa persona?

L’attore e il ricordo della compianta moglie Loredana

Si tratta di Loredana, la defunta moglie di Marco, alla quale l'attore era profondamente legato. Tant'è che è arrivato a dichiarare: "Loredana per me è stata tutto. Penso che un dolore così grande non si possa superare. Ci siamo conosciuti quando eravamo quattordicenni e per i primi due anni della nostra relazione ci siamo sfiorati solo la mano.", queste le toccanti parole dell'attore.

La sua amatissima consorte soffriva da giorni di un fortissimo mal di testa. Tuttavia nessuno pensava la peggio. “Da un paio di giorni aveva un mal di testa fortissimo, ma vai a pensare...Si è accasciata fra le mie braccia mentre chiacchieravamo. Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo e ho maledetto Dio.”

