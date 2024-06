Mediaset, il programma più amato verrà cancellato? Pier Silvio ha preso la sua decisione: per i telespettatori è un tuffo al cuore

Questa volta Pier Silvio Berlusconi è più convinto che mai: è arrivata la notizia che scombussola tutte le carte in Mediaset.

Siamo a un passo dall’addio ormai, e la novità, per alcuni amarissima, riguarda il contenuto di un pezzo da 90 dell’emittente tv, uno dei volti più amati di tutta la televisione italiana.

L’amministratore delegato ha deciso, e non ha alcun dubbio sulla questione. Al pubblico quindi non resta che prepararsi alle grande novità dei prossimi mesi, e al triste annuncio.

Ben presto non vedremo più lo storico programma in onda sulle reti di Mediaset. Scopriamo che cosa sta accadendo e di quale trasmissione si tratta.

Mediaset, la drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi

Nel corso dell’ultimo anno in Mediaset sono cambiate tante cose, con la scomparsa di Silvio Berlusconi e l’entrata in campo, sempre più incisiva, del figlio Pier Silvio Berlusconi, si è provveduto a modificare gli assetti dell’emittente tv privata più importante d’Italia, e anche a fare piazza pulita, sostituendo alcuni personaggi e alcuni programmi che forse non funzionavano più. Questo è il caso di Ilary Blasi, alla quale è stata preferita Vladimir Luxuria per L’isola dei famosi, e di Barbara D’Urso. La collaborazione con la conduttrice campana, che da tanti anni era al timone di Pomeriggio Cinque, è stata interrotta in tronco e al suo posto è stata designata Myrta Merlino.

A quanto pare, adesso è arrivata un’altra novità che cambierà di nuovo il palinsesto delle reti Mediaset. Stavolta riguarda uno dei volti più amati, e il pubblico, non appena ha appreso questa notizia, è rimasto senza parole. Scopriamo di che cosa si tratta.

Addio al programma storico della televisione italiana

Da pochi giorni è stato annunciato che sarà completamente cancellato dal palinsesto di Mediaset un programma diventato ormai parte della storia contemporanea del piccolo schermo italiano, a cui una certa fetta di fedeli telespettatori italiani sono molto affezionati. La trasmissione che è stata cancellata è Caduta Libera, che dovrà cedere il posto a un altro contenuto di Gerry Scotti.

A Gerry Scotti negli ultimi mesi infatti, era stata affidata la della conduzione della nuova Ruota della Fortuna, per un revival dei bei tempi andati, che riportando in auge il successo di Mike Buongiorno, ha raccolto parecchi consensi. Per questo motivo si è deciso di non eliminarlo dal palinsesto, e di riproporre una nuova edizione nella prossima stagione televisiva. La Ruota della Fortuna andrà in onda dopo la pausa estiva.