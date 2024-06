Rai, il divorzio era nell’aria: “Ringrazio tutti quanti” | Telespettatori commossi, per lo storico volto è l’ora dei saluti

Purtroppo è tutto vero, e per il noto volto Rai è già arrivato il momento dei saluti: il pubblico ora è in lacrime.

È tanto tempo che l’amara notizia sta facendo il giro del web e della carta stampata, e adesso sembra essere arrivata la drammatica conferma. Scopriamo che cosa è successo al famoso e amatissimo personaggio Rai.

Tutti i fan affezionati a lei adesso sono più che mai amareggiati e profondamente dispiaciuti, questa è la news che non avrebbero mai voluto leggere.

Ecco le parole con cui la presentatrice e giornalista ha dato l’addio a tutto il team di mamma RAI, e agli addetti ai lavori dell’azienda di viale Mazzini. Il suo discorso ha commosso tutti.

Rai, l’imminente addio del famoso volto televisivo

Di certo per la RAI quello attuale è un momento storico particolare. Dopo l’addio di Amadeus che ha preferito passare a Discovery, e che ben presto comincerà a lavorare su Il Nove, ci sono stati anche altri personaggi che, per propria decisione o per eventi contingenti, sono stati da costretti, o invogliati, a lasciare la TV di Stato. Questa volta l’emittente nazionale del Servizio Pubblico ha perso un pezzo da 90.

I suoi saluti a mamma Rai arrivati nelle scorse ore, sono stati vissuti con grande dispiacere e profonda delusione da parte di milioni di telespettatori, che per anni hanno seguito con attenzione e con interesse i programmi condotti dalla affermata giornalista. Scopriamo di chi si tratta, e perché l’amara decisione sta creando tanto clamore.

Gli ultimi saluti della giornalista

Nelle scorse ore è andata in onda una delle ultime puntate di Che sarà, la trasmissione di Rai 3 che, come tutti gli altri programmi del palinsesto Rai, sta per essere messe temporaneamente in stand by, e che riprenderà, come di consueto, dopo la pausa estiva. Fino ad oggi Che sarà è stato condotto da Serena Bortone, ma molto probabilmente non sarà più così. La giornalista infatti, ha salutato i suoi telespettatori, e in questo modo, ha confermato le voci di corridoio che la volevano fuori dall’azienda di viale Mazzini sin dal momento in cui l’amministratore delegato Roberto Sergio si era pronunciato a favore della sua espulsione, per via del discusso monologo di Antonio Scurati sul delitto Matteotti. Quel monologo è stato cancellato dalla Rai, e pare proprio che la lettura in tv di quelle parole sia stato il casus belli che ha rotto il legame tra Serena Bortone e l’azienda di viale Mazzini.

“Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra grande azienda di servizio pubblico” così Serena Bortone ha salutato il pubblico che da anni segue il suo programma tv. Poi ha rivolto il suo grazie a tutto il team Rai, dai fonici ai grafici, dagli autori ai truccatori. Ha concluso i suoi saluti con l’augurio di “Buon vento e buona estate”.