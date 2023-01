Meteo a Roma e nel Lazio, cosa ci aspetta da martedì 24 gennaio

Prima o poi l’inverno doveva arrivare, seppur in ritardo, anche nella capitale.

Prepariamo l’ombrello per far fronte a un’altra giornata di pioggia su Roma per la giornata di oggi, lunedì 23 gennaio, previste precipitazioni sparse, che si concentreranno soprattutto a partire dal primo pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra i 2 e gli 11 gradi. I venti deboli.

Intanto a Valmontone si fa fa un bilancio dei danni lasciati dalla tromba d’aria che nella giornata di martedì scorso ha colpito Valmontone: due feriti, 20 famiglie evacuate e circa 40 abitazioni danneggiate.

Meteo Roma e nel Lazio per l’ultima settimana di gennaio

Domani, 24 gennaio, le temperature a Roma oscilleranno tra minime di zero e massime di 8 gradi e il vento soffierà moderato, precipitazioni assenti. Nubi sparse ma senza precipitazioni, temperature comprese tra lo zero e gli 11 gradi anche per tutto il resto della settimana su Roma.

In generale nel Lazio la settimana in entrata sarà caratterizzata da cielo variabile, temperature molto rigide ma venti moderati.

Previsioni meteo per le altre province del Lazio

Nella provincia di Frosinone oggi rovesci e schiarite, martedì giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite, minime di 3°C, massime 10°C e mercoledì giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, minima 2°C, massima 10°C.

A Latina la giornata di martedì caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, minime di 5°C, massime di 11°C, mentre nella provincia di Rieti giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 9°C, la minima di 2°C alle ore 23. Proprio per Rieti e dintorni nelle scorse ore il Centro Funzionale Regionale aveva emesso una allerta gialla per neve su appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri e allerta gialla per vento su Bacini costieri sud.

Nella provincia di Viterbo oggi pioggia mista a neve, domani cielo velato o poco nuvoloso, minime di 2°C, massime di 9° e mercoledì cielo parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra 3 e 9°C.

A partire da venerdì 27 e nel fine settimana del 28 e 29, le minime potrebbe ulteriormente abbassarsi al di sotto dello zero anche a Roma ma senza precipitazioni.

