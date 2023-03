Meteo Roma e Lazio mercoledì 22 e giovedì 23 marzo, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 22 e giovedì 23 marzo segnano l’arrivo di un fronte nuvoloso esteso sulla nostra Regione soprattutto per mercoledì, già dalle prime ore di giovedì 23 marzo la nuvolosità lascerà spazio a una bella giornata di sole con temperature in rialzo.

Meteo Roma e Lazio mercoledì 22 e giovedì 23 marzo: il punto sulla Capitale

Mercoledì 22 e giovedì 23 marzo sulla Capitale torna un fronte nuvoloso che porterà cielo prevalentemente coperto nella giornata di mercoledì senza però portare pioggia. Giovedì 23 marzo le nuvole lasceranno la Capitale lasciando spazio a cieli soleggiati sin dalle prime ore del mattino. Temperatura massima che sfiora i 20 gradi martedì mentre le minime si assestano intorno a 8.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nuvolosità anche per la giornata di mercoledì 22 a Rieti dove un fronte nuvoloso piuttosto compatto torna ad attraversare il reatino sin dalla mattina. Meglio la giornata di e giovedì 23 marzo dove il sole torna a splendere già dalle prime ore della mattina e per tutto il giorno. Temperature tra 19 e 9 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di mercoledì 22 e giovedì 23 marzo segnano nuvolosità compatta per tutto il mercoledì mentre la giornata di giovedì 23 vedrà l’affacciarsi di nuovo del sole e temperature gradevoli. Temperature primaverili con massime di 20°C e minime intorno ai 9 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

Nubi compatte e diffuse a Latina, con un sole che si affaccerà solamente giovedì 23 marzo allontanando il fronte di nuvolosità piuttosto compatta e portando una giornata di sole e temperature primaverili. Generale innalzamento delle temperature che saranno minime intorno a 11 gradi e massime che sfiorano i 20 gradi nelle due giornate.

Meteo Roma e Lazio mercoledì 22 e giovedì 23 marzo: il punto su Viterbo

Nel viterbese mercoledì 22 e giovedì 23 marzo torna ad affacciarsi sui cieli un fronte di nuvole e sole a tratti che porterà un generale miglioramento, la giornata migliore quella di giovedì quando le nuvole lasceranno posto a cieli decisamente sereni. Temperature minime di 6 gradi nelle due giornate mentre le massime si assestano a 18°.

© Riproduzione riservata