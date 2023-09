Meteo Roma e Lazio sabato 30 e domenica 1 ottobre, cambia tutto

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 30 e domenica 01 ottobre segnano il ritorno dell’anticiclone africano con temperature ancora in rialzo. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 30 e domenica 01 ottobre: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 30 settembre si caratterizza per tempo stabile e soleggiato. Le temperature massime si raggiungeranno nelle ore centrali della mattina con il termometro che segnerà i 27 gradi mentre per la sera scenderanno fino a 13°. Domenica 01 ottobre, qualche debole annuvolamento potrebbe attraversare la capitale senza tuttavia destare preoccupazioni. Le temperature restano comprese tra una massima di 28 gradi e una minima di 14° nella notte.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 30 settembre a Rieti e nella sua provincia si prevedono cieli sereni e soleggiati con temperature oltre i 27 gradi e minime nella notte di 14° che tendono a salire nel corso della domenica. La prima domenica di ottobre, infatti, si caratterizzerà da tempo soleggiato e caldo proprio a causa dell’anticiclone in arrivo sul Lazio. Le temperature minime saliranno a 16° mentre le massime restano intorno ai 28 gradi nelle ore centrali della giornata.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Temperatura in salita anche a Frosinone e provincia dove le previsioni di sabato 30 e domenica 01 ottobre indicano cieli generalmente stabili senza nuvole e con temperature massime di 17 gradi. Domenica 01 potrà arrivare una leggera nuvolosità di passaggio ma la giornata si caratterizza per il bel tempo. Le temperature in rialzo oscillano tra minime di 17 gradi e massime di 29° nella giornata di domenica.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina sabato 30 e domenica 01 ottobre cieli carichi di pioggia sembrano non voler lasciare la provincia. Temporali sin dalla mattina di sabato con temperature comprese tra 18 e 24 gradi apriranno il fine settimana e si protrarranno anche nella domenica, seppure in leggero miglioramento con il sole che splenderà soprattutto nella prima mattinata. In leggero calo le minime di domenica, intorno ai 16 gradi mentre le massime restano intorno a 24°. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 30 e domenica 01 ottobre: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 30 e domenica 01 ottobre cielo tendenzialmente sereno e senza velature proprio per effetto dell’anticiclone che stanzierà sul viterbese portando le temperature massime comprese tra 27 e 28 gradi nel weekend. Il caldo però è destinato a dare sollievo nelle ore notturne quando il termometro segnerà 12 gradi sia sabato 30 settembre che domenica 01 ottobre.

© Riproduzione riservata