Roma, cane cade in una buca di tre metri: soccorso dai Vigili del Fuoco

Le buche di Roma sono purtroppo famose in tutta Italia, possono creare disagi molto seri come in questo caso, che comunque si è risolto senza danni e feriti.

Un cane di grossa taglia infatti è caduto in una buca profonda tre metri mentre era a passeggio con il suo proprietario. La brutta avventura, nella serata del 12 aprile, intorno alle 20, per un Golden Retriever, in via Tricerro, zona Boccea.

Sul posto, per le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco che al termine dell’intervento hanno riaffidato il cane al suo padrone in buone condizioni di salute. E se nella buca ci fosse caduto anche il proprietario dell’animale, magari perdendo il cellulare, come avrebbe chiamato i soccorsi?

© Riproduzione riservata