Metromare. Caos a Piramide, servizio sospeso per 2 ore: calpestata la dignità dei passeggeri

Ennesimo episodio di inadeguatezza, inefficienza del trasporto pubblico capitolino, in particolare del servizio pubblico della Metromare, la vecchia famigerata Roma – Lido. Ormai non fa più notizia, quello che è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre è ancora una volta il racconto di un’ordinaria follia nella gestione del trasporto nella Capitale.

Alla stazione Piramide, fermata della linea B della metropolitana di Roma, su Piazzale Ostiense, dalle 15:30 i viaggiatori in attesa di prendere il treno per Ostia Lido, utenti della Metromare, sono rimasti in attesa della partenza di un treno utile, partenza che non si è verificata a causa di un generico “guasto” all’impianto di alimentazione.

Il servizio è stato sospeso. Gli utenti, i pendolari, finito il lavoro, non hanno altro desiderio all’infuori di raggiungere la propria casa, la famiglia, invece no, sono condannati all’attesa, lasciati al proprio disagio, senza alcuna consolazione da parte dell’azienda che gestisce il disservizio del trasporto pubblico locale. La dignità dei pendolari è calpestata continuamente dall’indifferenza dei gestori dell’indegno servizio pubblico.

Alle 16:30 cresce il numero delle persone ammassate senza ricevere una minima informazione da parte del personale, e cresce lo stress, l’indignazione, la pazienza arriva a un limite oltre il quale l’uomo sbotta, si ribella. La folla si riunisce davanti l’ufficio del capo stazione. Arrivano i Carabinieri.

“Regna il caos più totale – sono le parole di un utente testimone dei fatti – prima ci hanno detto che c’era un bus all’esterno, poi che i treni erano di nuovo in funzione, poi che partiva quello al binario 3, poi al 5 (facendo scontrare la gente), infine è partito quello del binario 3 come beffa. All’esterno c’è un ulteriore bus sostitutivo”.

“Il servizio è saltato per due ore e le navette sostitutive sono state rese disponibili quando si è riattivato il servizio su rotaia. Una beffa. Ora ne sono partiti ben due a 5′ di distanza l’uno dall’altro. Una gestione oscena”, afferma il testimone, tra il rassegnato e l’indignato.

“È un servizio allo sbando – gli fa eco un altro viaggiatore della Metromare – orari mai rispettati. Ieri ho rischiato di arrivare in ritardo pur partendo con due corse in anticipo. Questo non è trasporto pubblico”.

