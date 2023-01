Mondoscrittura Città di Ciampino, il premio letterario in denaro per tutte le opere

L’Agenzia Letteraria All Writing in collaborazione con la casa editrice Mondoscrittura promuove,

dopo il successo delle edizioni precedenti, la VI edizione del Premio Letterario Mondoscrittura Città di Ciampino.

Al concorso possono partecipare autori affermati o esordienti, opere edite o inedite. Come da tradizione in palio c’è un sostanzioso premio in denaro per il vincitore della sezione editi e la pubblicazione per gli inediti, oltre al Premio Sponsor. La sezione racconti è aperta anche ai ragazzi. Il termine ultimo per le iscrizioni è previsto per il 30 aprile.

Mondoscrittura, il premio per autori che parte da Ciampino

Il primo classificato della sezione Editi riceverà un premio in denaro del valore di 500 Euro. Il

secondo e terzo classificato della sezione Editi riceveranno il premio Sponsor. Il primo classificato della sezione Inediti riceverà un contratto di pubblicazione standard: l’editing, la realizzazione della copertina, la stampa e la promozione del testo saranno interamente a carico della casa editrice Mondoscrittura. Il testo verrà prodotto in cartaceo e in ebook. La giuria si riserva di proporre la pubblicazione anche a testi non vincitori ma distintisi per il pregio della produzione.

Il primo classificato della sezione Racconti riceverà un premio in denaro del valore di 100 Euro e

premio Sponsor. Ai racconti meritevoli verrà proposta la pubblicazione in una antologia a cura di

Mondoscrittura. La sezione Racconti è aperta a tutti gli autori maggiori di 14 anni.

La cerimonia di premiazione si terrà entro il 30 novembre.

Le dichiarazioni della presidente Greta Cerretti

“L’associazione Mondoscrittura nasce come Casa editrice nel 2012 e subito ha iniziato a bandire premi letterari: il primo è stato un trend solo per racconti da cui è nata la prima antologia pubblicata e successivamente un premio letterario di più ampio respiro dedicato non soltanto agli inediti ma anche a racconti, poesie e romanzi editi ai quali è sempre stato dato un premio in denaro per la partecipazione.

Si tratta di un premio a carattere nazionale a cui però abbiamo voluto dare il nome Città di Ciampino per incrementare la cultura e la lettura sul territorio.

La casa Editrice in questi anni si è anche affiancata all’agenzia All writing, che si occupa di servizi editoriali e promozione di autori emergenti e non. Abbiamo svolto anche corsi di formazione e alternanza scuola-lavoro per radunare la comunità e la cittadinanza intorno a quel mezzo speciale che è il libro” ha dichiarato la presidente del gruppo Mondoscrittura, Greta Cerreti.

Per info e bando https://allwriting.it/premio-letterario/

premioletterario@mondoscrittura.com

© Riproduzione riservata