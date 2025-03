Morti nella solitudine: come è possibile non accorgersi dell’assenza di un vicino per così tanto tempo?

A Roma, nel Lazio e nel resto del mondo, la scena è la stessa ovunque. La cronaca spietatamente racconta, quasi ogni giorno, storie di persone che muoiono sole, avvolte da un silenzio assordante, dimenticate persino da chi vive a pochi metri di distanza. È il tragico paradosso dei tempi moderni: nell’epoca dell’iperconnessione e della continua condivisione di istanti di vita, sempre più persone muoiono senza che nessuno se ne accorga per giorni, settimane o addirittura mesi.

Il ritrovamento casuale

I fatti di cronaca parlano chiaro: il ritrovamento dei corpi avviene spesso solo per un caso. A volte sono i vicini, insospettiti dall’odore acre che filtra dalle porte chiuse, altre volte è una bolletta non pagata o una cassetta della posta straripante a richiamare l’attenzione. Così, polizia e vigili del fuoco forzano l’ingresso e trovano ciò che resta di una vita solitaria, ormai ridotta a un corpo senza più identità.

E’ così dappertutto: dall’Italia al Giappone

Non si tratta solo di un dramma locale: la solitudine mortale è un fenomeno mondiale. A Tokyo, città da 14 milioni di abitanti, sono frequenti i casi di kodokushi, morti in solitudine che vengono scoperti solo dopo mesi, quando il decesso diventa evidente. A Londra e New York si registrano situazioni analoghe: uomini e donne di ogni età, spesso anziani, ma non solo, rimangono prigionieri di una vita fatta di assenze e vuoti emotivi.

La solitudine, nella sua forma più tragica, emerge anche nelle città italiane. A Roma, solo nell’ultimo anno, si sono contati numerosi casi di decessi scoperti solo dopo settimane. Vicini increduli raccontano di non aver mai percepito segni di allarme, di aver dato per scontato che quella persona fosse in viaggio, in ospedale o semplicemente altrove.

Il paradosso della socialità virtuale

Nell’epoca dei social media e della messaggistica istantanea, l’idea di non avere contatti umani reali sembra quasi un controsenso. Ma è proprio questa socialità virtuale a volte a mascherare la realtà, creando l’illusione di una rete di relazioni che, al momento della necessità, si dissolve come nebbia.

Le istituzioni provano a reagire con iniziative locali, ma spesso è il tessuto sociale stesso a non riuscire a colmare il vuoto. Le reti di quartiere e i servizi sociali faticano a intercettare segnali di isolamento cronico, lasciando sole proprio le persone più vulnerabili.

Ciò che resta dopo ogni ritrovamento è un senso di colpa collettivo e domande che si affastellano senza trovare risposte. Come è possibile che nessuno si accorga dell’assenza di un vicino per così tanto tempo? Cosa ci sta dicendo questa epidemia di solitudine diffusa in tutte le città moderne?

