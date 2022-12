Natale, solidarietà al Gemelli: un casco alle pazienti oncologiche per prevenire la caduta dei capelli

Al via la campagna “A Natale regala un casco alle pazienti oncologiche”. L’iniziativa è stata avviata da un gruppo di giovani, supporter dell’ospedale Policlinico Gemelli, per l’acquisto di un casco in grado di prevenire la caduta dei capelli nelle pazienti oncologiche che si sottopongono a trattamenti chemioterapici.

I giovani supporter dell’ospedale hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe chiedendo a familiari e amici di sostenerla.

“Fare la differenza per le pazienti sottoposte a chemioterapia è un gesto di grande valore, che ci ha convinto subito. In particolare – spiegano i promotori della campagna – l’apparecchio aiuterà le pazienti del Gemelli ART, il reparto di Radioterapia Oncologica del Policlinico Gemelli, nel difficile percorso della chemioterapia che, come tutti sanno, spesso porta alla caduta dei capelli, evento che segna nel profondo la vita delle pazienti e riduce la propria capacità di rispondere positivamente al trattamento. Se lo vorrai – concludono – il tuo regalo quest’anno sarà speciale e potrà davvero aiutare tante persone”.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile a questo link.

© Riproduzione riservata