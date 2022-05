Nettuno, disperso un 19enne: era al mare con gli amici, ricerche in corso

Si cerca un ragazzo di 19 anni scomparso in acqua nel pomeriggio di domenica 29 maggio a Nettuno. Il ragazzo tunisino stava facendo il bagno con due amici di fronte al Santuario quando di lui si sono perse le tracce. Capitaneria di porto, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e anche un elicottero dell’Aeronautica militare sono attivi per trovare il ragazzo. Anche gli altri due ragazzi hanno rischiato la vita ma sono riusciti a riemergere dalle onde.

Nettuno, ragazzo disperso dal pomeriggio di domenica

L’incidente si è verificato alle 16.30 circa. Il mare era mosso e di ora in ora l’angoscia cresce.

Alcuni bagnanti che si trovavano nello stabilimento hanno dato l’allarme: uno di loro si è tuffato ed è riuscito a portare in salvo uno dei ragazzi, mentre un altro è riuscito a raggiungere da solo la spiaggia. Il diciannovenne invece è scomparso sott’acqua travolto dalle onde. Le ricerche sono scattate immediatamente con un elicottero dei vigili del fuoco e alcune unità della guardia costiera ma non hanno dato esito e sono state sospese dopo il tramonto per essere riprese questa mattina all’alba.

Sul posto anche la comitiva di amici e parenti del diciannovenne che si trovava in vacanza vicino Roma. Si teme che il giovane possa essere stato portato via dalla corrente molto forte.

Immagine di Archivio non legata ai fatti descritti