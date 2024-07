Olio extravergine di oliva, quello venduto dalla Lidl è prodotto da un marchio famosissimo: lo paghi poco ma la qualità è eccelsa

La Lidl torna a sorprendere tutti: nei suoi supermercati è venduto un olio extravergine d’oliva di altissima qualità che costa davvero pochissimo.

Negli anni abbiamo imparato a conoscere i prodotti venduti in supermercati come Lidl, Ard, Eurospin, ecc., che sono realizzati da noti marchi in collaborazione con questi colossi.

In particolar modo, tale partnership prevede la realizzazione di prodotti che portano il marchio del supermercato rivenditore. Un esempio pratico è rappresentato proprio dai prodotti che troviamo nei banchi Lidl, per i quali sono previste diverse etichette che possiamo ritrovare spesso nelle case degli italiani.

Recentemente, l’oggetto di discussione è stato proprio l’olio d’oliva venduto nei punti vendita della Lidl. Un tempo sottovalutato, oggi la sua produzione è stata affidata a un noto colosso dell’industria che ne garantisce l’altissima qualità del prodotto messo in vendita.

Facciamo riferimento a un prodotto disponibile, dunque, solo nei supermercati Lildl, il quale a oggi risulta essere nella classifica degli alimentari più venduti in tutta Italia.

Prodotti Lidl realizzati da noti marchi italiani

Come abbiamo spiegato precedentemente, nel corso degli anni anche la Lidl ha stretto importanti collaborazioni con colossi dell’industria alimentare italiana, che si impegnano a realizzare prodotti etichettati con marchi venduti esclusivamente dal supermercato. Prodotti alimentati che, ormai, sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per la fidata clientela della Lidl.

Un esempio pratico è rappresentato dalle fette biscottate, affidate al colosso Newlat. Durante il periodo natalizio, fece parecchio scalpore la notizia secondo la quale il panettone venduto da Lidl era prodotto proprio dal colosso Bauli, ma venduto a un prezzo inferiore con un’altissima qualità dell’alimento in questione.

Olio extravergine d’oliva negli scaffali Lidl: Non immagini chi è il produttore

Negli ultimi mesi, l’interesse si è focalizzato su due marchi Lidl riguardanti l’olio extravergine d’oliva che possiamo trovare, appunto, sugli scaffali del supermercato in questione: i marchi di riferimento sono “Primadonna” e “Olio extravergine d’oliva italiano“.

Secondo quanto reso noto, l’olio extravergine etichettato con “Primadonna” è realizzato dai marchi Bertolli e Carapelli. Per quanto riguarda l’olio extravergine d’oliva italiano 100%, invece, viene imbottigliato nello stabilimento F1 004 di Fiorentini Firenze S.p.A. a Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze, un noto stabilimento di fornitura di olio.

In entrambi i casi, possiamo fare affidamento a due prodotti di altissima qualità ma a un costo contenuto, che solitamente non supera mai i 7 euro. Non a caso, questi due prodotti sono diventati tra i più venduti nei supermercati Lidl.