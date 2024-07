Patate, il segreto degli chef per farle durare mesi: basta mettere accanto questo frutto

Mantenere le patate fresche a lungo può sembrare un’impresa ardua, ma con il trucco dello chef riuscirai nel tuo intento in men che non si dica, utilizzando a tuo favore soltanto un frutto.

Le patate da sempre rappresentano un elemento essenziale all’interno della nostra dieta quotidiana, in quanto questo tipo di alimento ci permette di realizzare varie pietanze, ed è importantissimo anche per coloro che stanno seguendo una dieta finalizzata alla perdita di peso.

È necessario ricordare che le patate sono ricche di vitamine del gruppo B, potassio e vitamina C. Favoriscono anche un buon funzionamento dell’intestino e hanno un altissimo potere saziante, motivo per cui rientrano nella cerchia di carboidrati semplici da prediligere nel quadro alimentare di una dieta finalizzata alla perdita di peso.

Eppure, ancora oggi molti non conoscono gli escamotage che ci permettono di mantenere questo alimento fresco più a lungo, in modo tale da ritardare la nascita dei germogli.

Il trucco che ti stiamo per rivelare, infatti, è utilizzato ancora oggi da numerosi chef famosi, permettendo di risparmiare sulla spesa per l’acquisto degli alimentari e, inoltre, evitando di sprecare del buon cibo.

Come conservare le patate in cucina?

Uno degli errori più comuni riguarda la conservazione delle patate in frigorifero, dato che questo alimento può essere lasciato tranquillamente a temperatura ambiente sia durante la stagione invernale che in quella estiva.

Dobbiamo però prestare attenzione ai germogli che nascono in superficie, perché in alcuni casi specifici rendono le patate difficili da digerire, soprattutto per i bambini, anche se questo problema è più facile da sorvolare per gli adulti. Il tutto non finisce qui, dato che esiste un rimedio naturale al 100% in grado di ritardare il processo di maturazione della patata, ritardando così la comparsa dei.

Metti sempre questo frutto accanto alle patate

Le patate si manterranno perfette per diverso tempo, poiché i tempi di maturazione sono particolarmente lunghi. Possiamo conservare le patate a temperatura ambiente anche per diverse settimane, ma affiancando il frutto che a breve ti diremo, potrai aumentare considerevolmente i tempi di conservazione, arrivando anche a mesi.

I grandi chef, infatti, nelle loro cucine conservano spesso le patate mettendo due mele all’interno della cesta. Questo frutto rilascerà l’etilene, in grado di rallentare la formazione dei germogli in superficie. Attuando questo sistema, sarà possibile rallentare i tempi di maturazione e deterioramento delle patate, evitando gli sprechi in cucina e avendo sempre a disposizione un alimento perfetto, come appena comprato dal fruttivendolo.