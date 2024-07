Roma, ecco dove si mangia bene e si spende pochissimo: in questi ristoranti tornate a casa felici e soddisfatti

Se conosci i posti giusti, puoi pranzare o cenare a Roma, senza farti spennare e scoprire piatti buoni da leccarsi i baffi: ecco dove andare.

La città è senza dubbio cara, se ci si siede nei locali chic, ma chi cerca la genuinità della buona tavola, può far felice portafogli e palato nei ristoranti che offrono prezzi stracciati e pietanze a prova di goloso.

Se vivi nella città eterna e dintorni, o se stai pianificando un bel giro della capitale, tieni d’occhio questi posti speciali, in cui mangiare senza spendere una fortuna.

Prendi subito nota delle trattorie e dei ristoranti in cui mangiare a Roma, e immergiti nel gusto della tradizione gastronomica locale, e non solo, senza restare al verde.

Roma, i ristoranti tipici in cui si mangia meglio

Roma è icona di opulenza artistica, storia, architettura, paesaggi da cartolina, e bellezza in ogni sua forma. Di certo però una visita alla capitale d’Italia non può prescindere dalla scoperta di un altro patrimonio tutto l’italiano, che la città eterna custodisce da sempre. Stiamo parlando della unica e sorprendente cucina locale. Lontano dalle pietanze gourmet, ci si può fermare a pranzare o a cenare in alcuni posti che meritano davvero una visita, e un’ordinazione!

Se vuoi fare un’esperienza di gusto, e conoscere la vera identità gastronomica romana, allora dovresti anche sapere dove si trovano e quali sono i nomi dei ristoranti migliori della città. Ti diamo una dritta che certo non dimenticherai facilmente. Vediamo quali sono i posti di Roma in cui si mangia meglio, e dove il rapporto qualità prezzo è imbattibile.

Dove scoprire tutto il gusto della tradizione gastronomica locale

Dando un’occhiata alla guida pubblicata da Puntarella Rossa, abbiamo scoperto quali sono i ristoranti in cui assaporare i piatti della tradizione romana, e non solo, per fare un’esperienza di gusto autentica e genuina, senza spendere un capitale. Nella zona di Quarticciolo c’è un posto in cui si ordinano la carbonara, la cacio e pepe, o le quaglie a soli €6,50 a piatto. La pizza costa circa 4 euro. Il nome del locale, da non perdere, è Il Quagliaro. Se si vuol mangiare un’ottima bruschetta alla romana, il consiglio è di andare da Il Secchio e l’Olivaro, in zona Portuense. Qui si può assaggiare la tipica, semplice ma irresistibile, specialità a base di pane casereccio e farciture che fanno venire l’acquolina in bocca anche al meno goloso, a soli €3.

Chi vuol mangiare un secondo di carne tipico può sedersi tra i tavoli all’aperto di Alla casetta rossa e spendere massimo €10 a piatto. Il locale si trova all’interno del Parco della Garbatella. Chi poi è patito di km 0, può tranquillamente cenare da Da parrucca al Pigneto. Qui è possibile trovare i tipici Pizzotti ripieni alle verdure a soli €5.