Omicidio Ciampino, un morto e un ferito grave. Questo hanno trovato i Carabinieri intervenuti poco dopo le 18 a Ciampino, in un’abitazione in via Cagliari.

A dare l’allarme alcuni cittadini che hanno avvertito colpi di arma da fuoco. In corso l’identificazione e la dinamica dei fatti. La persona ferita, in pericolo di vita, è stata portata all’ospedale Sant’Eugenio.

C’è un fermato per la sparatoria avvenuta in un appartamento in via Cagliari, a Ciampino, in cui è rimasto ucciso un 25enne e un altro ragazzo di 35 anni è rimasto gravemente ferito.

La persona che si trova in caserma in questo momento è un coetaneo del ferito e conosceva le altre due persone coinvolte nella sparatoria. Sembra confermata la sua presenza nell’appartamento in cui si è consumata la tragedia.

Il fermato è una guardia giurata e al momento viene ascoltato dai Carabinieri alla presenza del magistrato della Procura di Velletri che lo sta interrogando. La sua posizione è al vaglio.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima e il ferito, entrambi incensurati avrebbero avuto una relazione. L’ipotesi al momento è che una terza persona, sopraggiunta in casa, abbia estratto una pistola e fatto fuoco al termine di una lite.

Nella sparatoria prima è stato ucciso il 25enne, poi è rimasto ferito gravemente l’altro ragazzo di 35 anni ora in ospedale.

Il complesso di edifici di via Cagliari, dove si è consumato l’omicidio, a Ciampino, è lo stesso dell’omicidio di Sergio Corona avvenuto tra il 5 e il 6 aprile scorsi. L’uomo fu ucciso dal fratello Antonio perché lo aveva svegliato facendo il caffè. (Ago/ Dire)