Operaio morto sul lavoro a Roma, la 69esima vittima nel Lazio da gennaio 2023

L’ennesima tragedia sul lavoro, è accaduta in un cantiere al centro di Roma, precisamente in un palazzo situato in via Ludovisi, zona via Veneto. La vittima, un operaio, è rimasto schiacciato da un macchinario. Sul posto é intervenuto il 118 che inutilmente ha provato a rianimarlo e i Carabinieri della Stazione via Vittorio Veneto e della Compagnia Roma Centro. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Morti sul lavoro nelle province del Lazio

E’ la 69° vittima sul lavoro nel Lazio dal gennaio 2023.

È Roma a guidare la classifica delle province laziali per numero di decessi sul lavoro con 29 morti in 9 mesi; seguita da Latina con 6 morti; Viterbo con 4; quindi Rieti e Frosinone ognuna con 3 decessi.

In base al cosiddetto indice di incidenza (definisce la percentuale annua dei lavoratori che hanno subito infortuni nel contesto lavorativo) è stata stilata una classifica delle province italiane per morti sul lavoro.

I decessi nelle singole province vengono confrontati con il numero delle persone occupate in quelle province, in questo contesto i 29 morti nella Città metropolitana della Capitale, posizionano Roma all’82esimo posto su 102 province esaminate; mentre nel caso di Rieti, i 3 decessi hanno un peso rilevante rispetto al numero assai minore di occupati e assegnano al Reatino il 12esimo posto in classifica; i 3 morti di Frosinone fanno figurare al 76esimo posto la provincia Ciociara; i 4 decessi di Viterbo assegnano alla Tuscia il 32esimo posto e i 6 morti di Latina posizionano il territorio Pontino al 48esimo posto.

(Dati forniti dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Mattia: Rocca attui subito misure di prevenzione

“Non è accettabile che in un Paese civile si continui a morire di lavoro. Come Istituzioni, a tutti i livelli, dobbiamo far sentire la nostra presenza con atti concreti. Abbiamo già affrontato il tema il mese della sicurezza sul lavoro il mese scorso in Aula con una mia interrogazione.

Dobbiamo fare di più, e in fretta. Torno quindi a chiedere alla Giunta Rocca di attuare quanto prima il Piano strategico per la sicurezza sul lavoro e di attivare la task force, già istituita negli scorsi anni, insieme con gli Enti competenti in attività di controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per coordinare e sollecitare sul territorio la pianificazione delle attività ispettive”. Lo ha detto la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, membro della Commissione Lavoro alla Pisana.

© Riproduzione riservata