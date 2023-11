Tarquinia, assalita dal cane: 15enne al Gemelli in gravi condizioni

Il dramma in una manciata di minuti. Accaduto a Tarquinia nel giardino condominiale dove la ragazza risiede con la sua famiglia. Non è chiaro cosa sia stato a far scattare l’animale che, con ferocia, ha attaccato la giovane. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Nel tentativo di proteggersi il volto dall’aggressione improvvisa cui non è riuscita a sfuggire, la giovane ha ricevuto diversi morsi profondi al braccio sinistro compromettendolo in maniera molto seria.

Le urla della giovane hanno allertato gli altri condomini che subito sono accorsi nel tentativo di calmare l’animale e liberare la ragazza per poi chiamare i soccorsi.

Azzannata al braccio, rischia di perderlo

Il personale sanitario giunto sul posto ha accertato che i morsi erano molto profondi e c’era il concreto rischio che la giovane perdesse il braccio. Quindi si è disposto l’immediato trasferimento tramite elisoccorso al Policlinico Gemelli dove la giovane è stata sottoposta ad un delicato intervento per salvare il braccio.

Nonostante il tempestivo intervento, le sue condizioni restano gravi. Si trova ora in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita. La speranza che il braccio torni alle sue funzionalità è ancora molto flebile.

Il proprietario rischia denuncia per omesso controllo

Sul posto, anche gli agenti del commissariato di Tarquinia che dovranno accertare le responsabilità e la misura delle stesse. Il proprietario del cane rischia, se la giovane decidesse di sporgere denuncia, di dover rispondere alle accuse di lesioni e omessa custodia.

