Ormai il giornalismo è spettacolo: il cinismo dei reporter senza scrupoli

Nel mondo del giornalismo, l’abilità di porre domande incisive e pertinenti è una delle competenze fondamentali di ogni reporter. Ma sempre più spesso si assiste a episodi in cui le domande rivolte a personaggi pubblici e leader mondiali sfiorano il paradosso dell’inopportunità, rivelando un cinismo diffuso e una mancanza di senso della misura. Questo fenomeno non solo impoverisce il dibattito pubblico, ma evidenzia una deriva sensazionalistica che premia lo spettacolo piuttosto che l’informazione.

Un caso emblematico di questa tendenza è rappresentato dall’ormai celebre domanda posta da un giornalista americano al presidente ucraino Volodymyr Zelensky riguardo al suo modo di vestirsi. In un momento in cui l’Ucraina era (ed è tuttora) sotto l’attacco della Russia, con il paese devastato dalla guerra e la popolazione alle prese con sofferenze indicibili, l’attenzione del giornalista si è soffermata sul vestiario del leader, un dettaglio del tutto irrilevante rispetto al dramma in corso. Invece di approfondire la situazione sul campo, le strategie diplomatiche o le necessità umanitarie, il reporter ha scelto di soffermarsi su un aspetto estetico che non avrebbe dovuto avere alcun peso nell’economia dell’intervista.

Un problema diffuso nel giornalismo contemporaneo

L’episodio non è isolato. Sempre più spesso, nei contesti di crisi, si vedono giornalisti intenti a formulare domande che sembrano scollegate dalla realtà dei fatti. In conferenze stampa, dopo attentati, disastri naturali o guerre, è facile imbattersi in quesiti che appaiono banali, insensibili o addirittura morbosi. Domande come “Come si sente dopo aver perso tutta la sua famiglia?”, rivolte a vittime di catastrofi, o “Cosa pensa del suo look?”, come nel caso di Zelensky, dimostrano un’incapacità di adattare il tono e il contenuto dell’intervista al contesto umano e storico in cui essa si svolge.

Un atteggiamento giornalistico che non è frutto della casualità, ma di una mentalità che punta a catturare l’attenzione del pubblico più per lo scalpore che per l’approfondimento. La ricerca spasmodica del titolo d’effetto, della frase che può diventare virale sui social, ha spinto il giornalismo in una direzione sempre più spettacolarizzata. Ma a quale costo?

Il cinismo come arma a doppio taglio

Il cinismo nel giornalismo può avere anche una sua utilità: quando ben dosato, può servire a mettere in luce le contraddizioni del potere, a svelare le ipocrisie, a far emergere verità scomode. Ma quando diventa fine a sé stesso e viene utilizzato per formulare domande fuori luogo, si trasforma in una dimostrazione di superficialità e insensibilità.

Un giornalista esperto dovrebbe sapere quando è il momento di incalzare e quando invece è necessario esercitare empatia e rispetto per la situazione in cui si trova l’intervistato. La mancanza di questo equilibrio genera il rischio di disumanizzare la narrazione dei fatti, rendendo la tragedia un semplice spettacolo da consumare velocemente, tra un talk show e un tweet.

Una riflessione necessaria

Il giornalismo ha una grande responsabilità nei confronti del pubblico: deve informare, contestualizzare, scavare nella realtà per offrire una visione chiara e approfondita degli eventi. Quando invece si riduce a un esercizio di vanità, in cui il reporter cerca più di mettersi in mostra che di servire la verità, si tradisce l’essenza stessa della professione.

I giornalisti dovrebbero interrogarsi su questo problema, così come le testate giornalistiche e i responsabili delle redazioni. È necessario un ritorno a un giornalismo che metta al centro la sostanza e non la forma, l’empatia e non il sensazionalismo, il dovere di informare e non l’urgenza di intrattenere. Fino ad allora, episodi come quello vissuto da Zelensky continueranno a ricordarci che, in troppi casi, la stampa ha perso il senso della misura, trasformando il dibattito pubblico in una rappresentazione teatrale priva di profondità.

