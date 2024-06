Poste Italiane, assunzioni immediate su tutto il territorio: non serve la laurea e bello stipendio

Si cerca nuovo personale, Poste Italiane è pronto ad assumere

Viviamo in un periodo storico difficile, dal punto di vista economico e lavorativo. Molte famiglie, infatti, si trovano a dover affrontare spese importanti e rincari inattesi per quanto riguarda la spesa alimentare, il carburante e le tasse, nonché le bollette.

Dall’altro lato, però, gli stipendi e le entrate economiche sono sempre uguali a sé stesse e questo genera un globale impoverimento, che mette in ginocchio le famiglie più fragili e impone al governo di introdurre nuove forme di sostegno come, ad esempio, i bonus.

Per chi, oltre a queste difficoltà che affliggono chiunque, questo periodo sia caratterizzato anche dall’assenza di lavoro, oggi abbiamo una bella notizia: Poste Italiane sta assumendo nuovo personale e non richiede la laurea, offrendo dall’altro lato uno stipendio consistente e soddisfacente.

Le offerte di Poste Italiane

Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale da assumere nei propri uffici di tutt’Italia, con o senza esperienza. In molte città, tra cui Belluno, Bolzano, Padova, Trieste, Treviso, Bergamo, Milano, Mantova e molte altre, Poste Italiane sta cercando dei portalettere. Per candidarsi si deve avere la patente di guida e si deve avere il diploma di scuola media superiore o di laurea, anche triennale. Non sono richieste conoscenze specifiche. La candidatura si deve inviare sul sito dedicato di Poste Italiane e si ha tempo fino al 30 giugno: si offre un contratto a tempo determinato della durata di sei mesi.

Un’altra figura richiesta è quella del corriere SDA, ideale per laureati in Ingegneria o in Economia e che abbiano almeno due anni di esperienza in ambito logistico. In questo caso, si cercano nuovi dipendenti per le sedi di Monza, Bologna, Piacenza e Vidigulfo (PV): si offre un contratto a tempo indeterminato.

Le opportunità per le categorie protette

Se invece si appartiene ad una categoria protetta (L. 68/69) e si desidera entrare in Poste Italiane, l’azienda sta cercando laureati in discipline economiche, giuridiche e ingegneristiche per le sedi di Milano, Roma, Firenze e Verona.

Si offre un contratto a tempo indeterminato o determinato per una delle posizioni disponibili, quindi dalla progettazione all’ufficio, nonché nell’ambito della gestione del personale. Per le sedi di Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Firenze e Bologna, invece, ricercati anche ingegneri per i progetti di rinnovamento infrastrutturale: si offre un contratto a tempo indeterminato.