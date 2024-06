Banca, la notizia ora è ufficiale: 435 euro in più a tutti | In questo ore stanno decidendo come accreditarli

Tanti soldi in più a tutti in banca: ecco come li riceverai (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Anche per te ci sono un bel po’ di soldi in più: ecco come riceverli

Oggi come oggi, molte famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese e a concedersi quegli extra che, nel mondo odierno, sono considerati quasi indispensabili come le ferie estive al mare o qualche cena fuori. La vita, infatti, costa sempre di più: la spesa alimentare, le bollette, le tasse e il costo del carburante sono sempre più pesanti e il trend sembra in costante crescita.

Dall’altro lato, però, le entrate economiche non crescono di pari passo. Molti italiani, infatti, lamentano stipendi molto bassi e poca elasticità da parte dei datori di lavoro di riconoscere qualcosa in più. Anche i sussidi, sebbene utili per molti cittadini, sono rivolti a un’esigua percentuale della popolazione e non aiutano tutti quelli che ne avrebbero bisogno.

Oggi, però, abbiamo una bella notizia. La banca assicura a tutti 435 euro in più, la notizia è ufficiale: ecco tutti i dettagli di questo regalo, come li si riceverà e qual è il motivo di tutta questa generosità.

435 euro in più in Bcc: ecco la bella notizia

I bancari e le bancarie di tutt’Italia sono in fibrillazione, soprattutto se lavorano nella Banca di Credito Cooperativo. Proprio in questi giorni, infatti, i sindacati e Federcase, guidata dal vicepresidente Matteo Spanò, si stanno incontrando assiduamente per raggiungere un accordo definitivo per quanto riguarda il rinnovo del contratto dei bancari presso questo istituto. Il punto fermo sul quale non si può più tornare indietro è l’aumento di 435 euro per i 36.500 lavoratori al livello medio. Al momento sembra che l’accordo voglia assicurare questo aumento già nella busta paga di luglio.

Altri punti sui quali le parti stanno discutendo riguardano la previdenza per i giovani, la flessibilità e il welfare. Un tema caldo è poi la causale per la proroga dei contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi, problema che si pensa di affrontare mediante una dichiarazione congiunta nell’ambito della desertificazione bancaria.

Il legame delle Bcc con il territorio

Le Banche di Credito Cooperativo, a differenza di altre, hanno mantenuto un importante presidio territoriale sulle filiali fisiche e questo ha permesso di mantenere stabili anche i livelli occupazionali.

I sindacati apprezzano questo punto e, per quanto riguarda l’aumento di 435 euro, sembra che a riceverlo saranno ben 36.500 lavoratori in tutt’Italia.