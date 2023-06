Premio Roma Formaggi 2023: vince Federico Fabi, Azienda Agricola Lepini di Artena

Come per la sezione Pane, nei giorni scorsi si è tenuta la premiazione dei vincitori della XX edizione del Premio Roma Formaggi che ha visto trionfare diverse aziende tra cui l’Azienda Agricola Lepini di Federico Fabi.

Formaggi e latticini

Un concorso, promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Agro Camera, Azienda speciale della stessa Camera di Commercio per la valorizzazione del settore agroalimentare, in sinergia con l’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio e il Sistema Camerale regionale, che premia le eccellenze in ambito della lavorazione di formaggi e latticini.

Quest’anno hanno partecipato ben 111 aziende da tutta Italia, in buona parte provenienti proprio dal Lazio e alcune straniere, da Spagna, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo. Una giuria di esperti ha assaggiato oltre 260 campioni di formaggi valutandone aspetto, odore, sapore, retrolfatto e struttura. Due le principali sezioni: Roma e Lazio e Sezione Nazionale e Internazionale.

La Rocca dei Briganti ad Artena

Per l’Azienda Agricola Lepini di Federico Fabi, proprietario dell’Agriturismo La Rocca dei Briganti a cavallo tra Artena e Rocca Massima, un secondo posto nella tipologia Primo Sale con il “Dongiovanni di Capra”, che si è aggiudicata anche il premio per il miglior formaggio prodotto da un giovane imprenditore, a pari merito con l’azienda romana La Quercia che ha proposto un pecorino Boncacio e dietro all’Azienda Agricola Monte Jugo di Viterno che ha partecipato al concorso con una “Colonna del Bacucco”.

“Siamo felici di annunciare di aver vinto due categorie del premio Roma formaggi 2023, concorso che si tiene ogni anno al tempio di Adriano (Roma) con l’obiettivo di valorizzare i migliori formaggi provenienti dal territorio del Lazio per favorirne la conoscenza e il consumo nel territorio nazionale e internazionale – così il giovane imprenditore Federico Fabi – Il nostro formaggio di capra “Don Giovanni” ha ottenuto il secondo posto nella tipologia dei formaggi e il premio speciale “Miglior formaggio prodotto da giovane imprenditore”.

Siamo una piccola azienda agricola nei monti Lepini, ci troviamo in una bellissima zona circondata da vallate incontaminate tra Rocca Massima e Artena, alleviamo anche a pascolo semibrado capre di pura razza camosciate delle Alpi, la loro alimentazione si basa solo di erba, fieno e cereali biologici. Nel nostro mini caseificio lavoriamo esclusivamente latte proveniente dei nostri animali“.

Il caprino “Don Giovanni”

“Il caprino Don Giovanni è un formaggio a lavorazione presamica, morbido a crosta fiorita (tipo brie). Il nome viene dal personaggio dello scrittore De Molina, uomo galante e corteggiatore di donne. Proprio come il seduttore, il nostro formaggio vuole conquistare il palato di chi lo assaggia – ha proseguito Fabi – Cerchiamo di valorizzare i prodotti del nostro territorio, abbiamo da sempre appoggiato la teoria del km zero e il desiderio di dare ai nostri consumatori prodotti genuini, sani e gustosi e al tempo stesso il rispetto il territorio in cui viviamo.

Siamo presenti ai mercati coperti di campagna amica “Coldiretti”: a Roma in via tiburtina,695 e a Latina via Don Minzoni,1. Mercati in cui il cliente acquista direttamente dal produttore e che promuovono i punti di eccellenza della filiera agricola Italiana“.

“Sono molto orgoglioso di aver vinto questi due premi e di aver intrapreso la strada dell’attività imprenditoriale in ambito agricolo – Federico conclude – Produrre i miei formaggi a km zero mi ha permesso di rimanere nel territorio in cui sono nato e di valorizzare le caratteristiche e le potenzialità. Naturalmente i nostri formaggi si possono degustare al ristorante dell’Agriturismo La Rocca dei Briganti ed è possibile acquistarli anche tramite l’e-commerce“.

