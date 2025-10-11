Provincia di Latina. Manutenzione stradale, Sezze: al via i lavori di rifacimento sulla SP Gattuccia

La Provincia di Latina prosegue il piano di manutenzione straordinaria della rete viaria con un nuovo cantiere a Sezze. A partire da lunedì 13 ottobre 2025, condizioni meteorologiche permettendo, prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla Strada Provinciale Gattuccia, nel tratto compreso tra il chilometro 0+000 e il chilometro 0+300 circa.

Si tratta di un'opera mirata a migliorare la sicurezza e la percorribilità di un'arteria molto utilizzata dai residenti e dai pendolari, inserita in un programma più ampio di riqualificazione delle principali provinciali del territorio.

Il commento delle istituzioni

Ad annunciare l’intervento è stato il consigliere provinciale Pasquale Casalini, che ha sottolineato l’importanza dell’opera:

«Esprimo grande soddisfazione per l'avvio di questo intervento, atteso e necessario – ha dichiarato –. Un ringraziamento particolare va al presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e al Settore Viabilità e Trasporti per l'attenzione e la concretezza dimostrata.

Questo progetto è la dimostrazione di come l’impegno delle istituzioni possa tradursi in opere tangibili, capaci di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire risposte efficaci e durature alle comunità locali».

Un piano di riqualificazione a lungo raggio

L'intervento su via Gattuccia rientra in una strategia più ampia della Provincia di Latina, che negli ultimi mesi ha avviato numerosi cantieri per la manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria. L'obiettivo è duplice: garantire infrastrutture moderne e sicure, ma anche sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio, in cui la mobilità rappresenta un fattore determinante.

La riqualificazione stradale non riguarda soltanto il rifacimento delle carreggiate, ma anche opere collaterali come il consolidamento delle scarpate, la regimentazione delle acque e l’adeguamento dei marciapiedi, fondamentali per la sicurezza dei pedoni.

I lavori già conclusi sulla SP Rocchegiana

Sempre nel Comune di Sezze, a fine giugno 2025 si è concluso un altro intervento significativo: la riqualificazione e la messa in sicurezza della Strada Provinciale Rocchegiana, tra il chilometro 0+250 e il chilometro 0+400 sul lato destro.

Il progetto ha previsto opere di contenimento del corpo stradale, la gestione delle acque piovane e la realizzazione di un nuovo marciapiede pedonale. Un’opera di rilievo che ha reso più sicuro il transito, soprattutto per chi percorre la strada a piedi, aumentando la fruibilità dell’infrastruttura e riducendo i rischi connessi alla viabilità locale.

Un impegno costante per il territorio

Con i cantieri avviati e quelli programmati, la Provincia di Latina conferma la volontà di investire in opere pubbliche concrete e misurabili. L’obiettivo è restituire ai cittadini strade più moderne e funzionali, rafforzando al tempo stesso la competitività del tessuto produttivo locale, che dipende da collegamenti efficienti per i trasporti e la logistica.

Le manutenzioni straordinarie, come quelle in corso a Sezze, rappresentano un tassello importante nella strategia complessiva dell’ente, che punta a rendere più sicura e sostenibile la rete viaria provinciale.