‘Condurrà Sanremo per molti anni’: nome a sorpresa alla guida del Festival | Non se l’aspettava davvero nessuno

Ecco chi sarà il nuovo volto di Sanremo e della Rai: ormai è tutto deciso, è lui.

Che la Rai non stia vivendo un periodo facile è abbastanza palese. Alcuni dei conduttori storici se ne sono andati verso nuovi lidi: Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Amadeus sono sbarcati sul Nove, nuova rete che sembra avere il potere di attirare a sé grandi personalità e progetti importanti. E anche tra chi resta, come per esempio Serena Bortone, non mancano sentimenti contrastanti che palesano una certa difficoltà nel proseguire a lavorare in quell’azienda.

In un panorama del genere, la Rai per il prossimo Festival di Sanremo e per quello ancora successivo, del 2026, ha deciso di puntare su un nome che dà sicurezza, una garanzia per l’azienda e per i suoi programmi: Carlo Conti. Dopo il successo di Amadeus e le recenti fughe dall’azienda, si è preferito quindi fare un passo indietro e stare sul classico.

Sono molti, però, gli italiani che si sono lamentati di questa scelta: pur non avendo niente contro Carlo Conti, molti avrebbero preferito un po’ più di coraggio nello scegliere il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. In effetti, sembra che qualcosa si stia davvero muovendo: ecco il nome che si sente, dietro le quinte.

Sanremo, potrebbe arrivare lui: altro che Carlo Conti!

Con l’addio di Amadeus alla Rai, sono molti i progetti dei quali ci si chiede a chi sarà affidata la conduzione. Il primo che viene in mente a tutti è Affari Tuoi, il game show della prima serata di Rai 1 che ad oggi attira telespettatori di tutte le età e che è diventato proprio un must della programmazione del canale. La Rai, però, sembra aver individuato l’uomo giusto per “sostituire” Amadeus: ad annunciarlo è Giuseppe Candela che, su X, ha confermato la chiusura del contratto tra questo giovane talento della tv e proprio Affari Tuoi.

Si tratta di Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e oggi conduttore di Stasera Tutto è Possibile: secondo Giuseppe Candela, avrebbe firmato un contratto di 4 anni che prevede un maxi compenso, l’access e il prime time ed addirittura l’opportunità di condurre il Festival di Sanremo dopo i due anni di Carlo Conti, quindi a partire dal 2027.

Le voci giravano già da un po’

Non è nuova, la voce secondo cui sarebbe proprio De Martino il nuovo volto Rai, il conduttore sul quale si punta tutto e che potrebbe presto diventare il porto sicuro a cui affidare i programmi di punta. Ora c’è da capire se davvero prenderà in mano tutti i programmi un tempo di Amadeus, come ad esempio I Soliti Ignoti, oppure se proverà a lanciare qualcosa di nuovo, anche sul fronte dei game show.