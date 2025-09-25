Quando la giustizia indebolisce lo Stato: il caso Sarkozy e Alemanno

Negli ultimi mesi due vicende giudiziarie, in Francia e in Italia, hanno acceso un dibattito che va oltre i confini del diritto penale. Il primo riguarda Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, condannato in primo grado a cinque anni di reclusione nell’ambito del processo sui presunti finanziamenti libici del 2007. Il secondo, più vicino a noi, è quello di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, entrato a Rebibbia il 31 dicembre 2024 dopo la revoca dei servizi sociali.

In entrambi i casi non si parla di crimini sanguinosi, di corruzione conclamata o di pericolosità sociale. Si tratta, invece, di condanne o misure derivanti da imputazioni minori — l’associazione a delinquere per Sarkozy, la violazione di prescrizioni alternative per Alemanno. Ed è proprio qui che sorge il nodo: quando si decide di mettere dietro le sbarre figure che hanno rappresentato lo Stato, senza motivi proporzionati alla gravità della pena detentiva, non si infligge solo una sanzione al singolo, ma si colpisce l’immagine stessa delle istituzioni che quelle persone hanno incarnato.

Sarkozy: la condanna simbolica dell’ex presidente francese

Il 25 settembre 2025 il tribunale di Parigi ha pronunciato una sentenza che segna un precedente doloroso per la Quinta Repubblica. Nicolas Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere in relazione a presunti finanziamenti provenienti dalla Libia di Gheddafi. Non è stato ritenuto corrotto né corruttore, e le accuse più pesanti – dalla corruzione all’appropriazione indebita – sono cadute.

Eppure, il tribunale ha stabilito che la condanna a cinque anni, di cui due con sospensione, fosse eseguibile immediatamente, anche prima che si esauriscano i gradi di giudizio. Una scelta motivata con la necessità di preservare la credibilità delle istituzioni. Ma la conseguenza è paradossale: un ex presidente che non rappresenta alcun pericolo per la collettività rischia di varcare le soglie del carcere prima di un giudizio definitivo.

Sarkozy ha reagito con parole dure: “È un’umiliazione per la Francia, io sono innocente e dormo a testa alta”. La sua vicenda, comunque vada a finire, ha già lasciato una traccia: la sensazione che la giustizia, anziché proteggere le istituzioni, possa indebolirle.

Alemanno: un sindaco in cella per violazioni formali

A Roma, l’ultimo dell’anno del 2024, Gianni Alemanno ha varcato il portone del carcere di Rebibbia. L’ex sindaco della Capitale, condannato in via definitiva a un anno e dieci mesi per traffico d’influenze nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, stava scontando la pena con i servizi sociali.

La misura alternativa è stata revocata per presunte violazioni delle prescrizioni imposte. Non una nuova condanna, non un reato grave, ma l'accusa di non aver rispettato regole accessorie del percorso di affidamento. Da quel momento, Alemanno è detenuto in cella, pur non essendo mai stato indicato come un soggetto pericoloso per la comunità.

Il suo caso ha avuto meno eco internazionale rispetto a Sarkozy, ma solleva lo stesso interrogativo: quale beneficio ricava la collettività dal vedere in carcere un ex sindaco che ha già pagato con la condanna, e che avrebbe potuto concludere la pena attraverso misure alternative di reinserimento?

Carcere e rappresentanza: un confine delicato

Ogni società democratica si regge su due pilastri: la certezza che nessuno sia al di sopra della legge e la consapevolezza che le istituzioni meritino un rispetto speciale. Quando si decide di incarcerare figure che hanno incarnato lo Stato — un presidente, un sindaco della Capitale — senza che vi sia una ragione di sicurezza pubblica o un reato di gravità estrema, si rischia di colpire entrambi i pilastri.

La giustizia trasmette così un messaggio ambiguo: da un lato afferma che “nessuno è intoccabile”, dall’altro suggerisce che aver ricoperto ruoli di alta responsabilità non sia garanzia di dignità istituzionale. L’opinione pubblica ne trae una conclusione corrosiva: rispettare l’autorità di un presidente o di un sindaco è stato un errore, visto che sono finiti in carcere.

Francia e Italia: due sistemi diversi, un problema comune

La comparazione tra i due casi mette in luce anche le differenze nei sistemi giudiziari. In Francia, la giustizia può disporre l’esecuzione immediata della pena anche in presenza di appello: una misura pensata per reati gravi, ma che in questo caso viene applicata a un ex capo dello Stato per un reato senza corruzione diretta. Il rischio è che il principio di “esemplarità” prevalga su quello della proporzionalità.

In Italia, invece, la regola generale prevede che le pene detentive brevi vengano scontate attraverso misure alternative: affidamento, domiciliari, servizi sociali. Il carcere dovrebbe essere l’ultima ratio. La vicenda di Alemanno dimostra però che la rigidità burocratica può trasformare una misura alternativa in una trappola: basta un’inadempienza, anche formale, e l’ex sindaco si trova dietro le sbarre.

Due ordinamenti diversi, una stessa conseguenza: la carcerazione di personalità che non rappresentano pericolosità sociale, con l’effetto di gettare ombre sulle istituzioni che hanno guidato.

Un cattivo servizio allo Stato

La democrazia non si rafforza con il carcere a ogni costo. Si rafforza con pene proporzionate, con la certezza del diritto e con la tutela dell’autorevolezza delle istituzioni, anche quando i singoli che le hanno incarnate devono rendere conto delle proprie azioni. Sarkozy e Alemanno, per ragioni diverse, non rappresentano alcuna minaccia sociale. La loro detenzione non tutela lo Stato: lo indebolisce.

Quando la giustizia dimentica che chi ha rappresentato milioni di cittadini continua, anche dopo il mandato, a incarnare un valore simbolico e istituzionale, rischia di fare un cattivo servizio alla collettività. Il carcere dovrebbe essere l’ultima ratio, riservata ai reati che minacciano la sicurezza comune o l’ordine democratico. Diversamente, la pena diventa un boomerang: non infonde fiducia, ma alimenta sfiducia nelle istituzioni stesse.

Ho scritto queste righe con la memoria di chi ha seguito per decenni le vicende della politica internazionale e i suoi incroci con la giustizia. Ho visto leader cadere per scandali veri e drammatici, e altri travolti da processi che nel tempo si sono rivelati fragili. In entrambi i casi, il prezzo più alto lo ha pagato sempre l’opinione pubblica: la fiducia nello Stato, nella sua autorevolezza, nella sua capacità di rappresentare i cittadini.

Mandare in carcere Nicolas Sarkozy o Gianni Alemanno non è un atto neutro. È una scelta che produce conseguenze che vanno ben oltre le singole biografie. Non rafforza la legalità, non protegge i cittadini, ma alimenta l’idea che servire la Repubblica sia un rischio da cui difendersi.

La giustizia deve essere severa, ma anche saggia. Deve colpire i corrotti, gli autori di reati gravi, coloro che mettono in pericolo la comunità. Non può, invece, trasformare in detenuti simbolici uomini che hanno rappresentato il Paese, se non vi è una minaccia reale e concreta. Perché quando si piega la proporzionalità della pena al peso della notorietà, non è solo un individuo a essere messo alla prova: è l’intera democrazia a uscirne più fragile.