Questo borgo ha un fascino unico | Dal centro storico alla magia del lago: si trova nel Lazio ma lo conoscono in pochi

Scegli questo borgo speciale per la tua prossima gita nella regione Lazio, resterai senza parole quando lo vedrai.

Acque cristalline che lambiscono colli verdeggianti, natura incontaminata e posti dove il tempo sembra proprio essersi fermato: ecco che cosa potrai trovare in questa cittadina laziale.

Si tratta di un posto particolare, dove la natura dà spettacolo e offre a visitatori e turisti ricordi ed emozioni da sogno. Per questo e per mille altri motivi, tu non puoi proprio perdertelo!

Per fortuna sono ancora pochi a conoscere questo paradiso del Lazio, non lasciarti scappare l’occasione di vederlo con i tuoi occhi, prima di cominciare a trovarlo di continuo tra le foto condivise sui canali social, i video e il feed. Scopri dove si trova, e come vivere per primo l’esperienza di una visita che non dimenticherai mai.

Lazio, il borgo sul lago che no puoi proprio perderti

La regione Lazio è ricca di posti mozzafiato con laghi, spiagge, valli verdeggianti, maneggi, antichi resti della civiltà romana, grotte, ville storiche e scorci da cartolina, che incantano e che da sempre fanno sognare a occhi aperti milioni di visitatori e di turisti. C’è un posto però, lontano dalle mete più gettonate, che forse non conosci ancora, perché resta tutt’ora una perla da scoprire, un regalo misterioso, una location diversa dalle solite mete turistiche blasonate.

A pochi km dalla città eterna infatti, c’è un posto speciale che non puoi non vedere, dovresti andarci almeno una volta nella vita. Il motivo non è solo uno, ma ci sono mille ragioni per cui vale una visita. La prima di queste è che ha meritato di essere inserito nella classifica dei borghi più belli d’Italia. Il secondo è che qui potrai praticare canoa, nuoto e respirare aria pulita, tra il verde e la natura.

Castel di Tora, cosa vedere

Il borgo di cui parliamo si chiama Castel di Tora, ed è un comune della provincia di Rieti nel Lazio, affacciato sulla sponda nord-orientale nel lago del Turano, uno specchio d’acqua di origine artificiale. Castel di Tora è una vera e propria meraviglia del Lazio, perché offre uno spettacolo fatto di torrenti, prati e arbusti di ginestre, castagneti e timo, che si specchiano nelle acque trasparenti del lago.

Castel di Tora presenta un antico centro storico, in cui perdersi tra strade di origine medioevale, e tra i resti della Fontana del Tritone e di fronte alla facciata della Chiesa di San Giovanni. Da qui potrai godere di un panorama che difficilmente riuscirai a dimenticare.