Sabbia finissima e acqua cristallina: questo borgo è l’Eldorado del Lazio | Dietro le montagne una meraviglia a cielo aperto

È questa la vera perla della regione Lazio, una volta che l’avrai scoperta, vorrai trasferirti subito a vivere lì.

Acque cristalline e limpide, panorami da sogno, scorci da cartolina, natura incontaminata, mare blu, grotte sommerse, baie incastonate tra valli verdeggianti, flora e fauna ricchissime e centri raffinati: questo è ciò che offre il borgo laziale da non perdere.

Se stai pensando di fare un salto sul litorale laziale, allora devi dirigerti lì, resterai ammaliato e scatterai migliaia di foto!

La gemma del mar Tirreno, nella regione della città eterna, fa gola ai visitatori che sognano di fare un tuffo tra le onde azzurre di un luogo ameno, la cui bellezza è valsa per anni alla cittadina il titolo di bandiera blu.

Lazio, la spiaggia da sogno vicino Roma

La regione del Lazio è molto nota per la storia e i tanti affascinanti monumenti e i molteplici resti d’epoca romana che attraggono milioni di visitatori ogni anno. Si tratta di una zona del Bel Paese famosissima per le bellezze della capitale, per il lago di Bracciano, l’Isola del Liri con le cascate e per i molteplici punti di interesse naturalistico, che sono perfetti per una gita in primavera e in autunno. Non tutti sanno però che la regione della città eterna è la meta ideale anche durante la bella stagione.

Il Lazio infatti, ha tante zone balneari e località adatte alle giornate d’estate, dove si sogna il sole, la brezza marina e un tuffo dove l’acqua è più blu. Si tratta di una regione ricca di bellezze naturali, e tra queste c’è un’ampia scelta di baie, e di borghi affacciati sul mar Tirreno con acque limpide, scorci da cartolina, calette dove arrivare a nuoto o in barca e così via. Tra tutte ce n’è una che merita davvero una visita.

La baia incontaminata promossa bandiera Blu

La località del Lazio che devi vedere almeno una volta nella vita è di certo Sperlonga. Si tratta di un’autentica perla del mar Mediterraneo, a pochi km da Roma, e che da ben 20 anni, è riconosciuta come località balneare bandiera blu.

Sperlonga ha un centro chic ed elegante, che in estate diventa tappa fissa di romani e turisti, alla ricerca di un borgo vivace e raffinato. Sperlonga vanta diverse spiagge incantevoli, tra le quali si distinguono la Grotta di Tiberio, la vicina Spiaggia dell’Angolo, la Spiaggia di Ponente, Bazzano, Capovento, la Spiaggia del Lago Lungo, la Spiaggia della Sorgente o della Saponera. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta!