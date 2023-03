Regionali Lazio, Donatella Bianchi candidata M5S rinuncia al seggio

Donatella Bianchi, candidata del M5S alla presidenza della Regione Lazio, ha rinunciato al seggio in Consiglio regionale. La conduttrice televisiva, nota al grande pubblico perché in Rai ha curato la trasmissione ‘Linea blu’, è risultata prima degli eletti della lista pentastellata con oltre 7mila voti.

Donatella Bianchi: rinuncia all’incarico e torna a Linea Blu

Ma secondo quanto risulta all’agenzia Dire, Bianchi ha inviato una lettera all’Assemblea della Pisana per comunicare la rinuncia, in vista della prima seduta dell’Aula prevista per lunedì prossimo.

Il suo posto sarà preso dall’ex sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, sfiduciato il 31 agosto scorso, risultato primo dei non eletti.

Diversi gli interrogativi da cui, inevitabilmente, sono sorte polemiche: perché Bianchi ha accettato se un solo giorno dopo l’elezione ha già deciso di lasciare?

Secondo alcuni però, la scelta non è così sorprendente: durante la campagna elettorale, Bianchi aveva affermato che se non fosse stata eletta governatrice avrebbe rinunciato all’incarico per tornare alla Tv e al suo ruolo di Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

© Riproduzione riservata