Regione Lazio: aria nuova per le società e le associazioni sportive dilettantistiche

E’ stato approvato dal Consiglio Regionale del Lazio, l’emendamento, a firma del Consigliere di opposizione Enrico Cavallari, contenente aiuti alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche per le trasferte in territorio extra regionale.

“Grazie a questo provvedimento – così ha esordito il consigliere Cavallari alle nostre domande – che apporterà un aiuto concreto, tutte le società e le associazioni sportive a carattere dilettantistico, in regola con i requisiti previsti, potranno accedere ai fondi a sostegno delle trasferte. L’approvazione di questo provvedimento rappresenta il primo tassello di un piano più articolato, nell’ottica anche del rilancio, in ambito sportivo e del marchio, della Regione Lazio in tutta Italia”.

La Regione Lazio contribuirà a pagare tutte le trasferte

Abbiamo chiesto al Consigliere di Forza Italia di illustrarci brevemente come è nato tale impegno verso tale proposta che, a quanto sembra, ha sorpreso l’intero consesso regionale che l’ha “sposata”: “ Dopo aver ascoltato, nel corso di questa legislatura che sta volgendo al termine -così ci ha risposto- tante belle realtà sportive che, a causa dei gironi in cui sono state assegnate, sono costrette ad andare fuori regione e sostenere grandi spese extra, ho ritenuto opportuno approfondire l’argomento e prendere in considerazione le voci dei protagonisti.

Infatti, le onerose spese di trasferta hanno finora tolto ossigeno e finanze a tutte le società ed associazioni sportive coinvolte le quali, per queste spese hanno abbandonato i loro progetti e la possibilità di essere conosciute fuori dalla nostra Regione. Questo emendamento ora approvato concederà a tutte queste nostre eccellenze. Serviranno investimenti importanti per la realizzazione di questo serio ed ambizioso progetto e mi impegnerò in prima persona per reperirli e per concedere a tutte le attività sportive e associative del Lazio una risorsa importante che diventerà determinante per lo sviluppo ed il proseguimento di tutte queste sane attività”.

