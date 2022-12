Roma. Ritrovato Danilo Valeri, il ragazzo rapito a Ponte Milvio

Danilo Valeri, il ragazzo sequestrato la notte scorsa in un locale di Ponte Milvio, è stato ritrovato dalla Squadra Mobile di Roma, e attualmente si troverebbe nei loro uffici in buone condizioni di salute.

La Polizia di Stato sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sequestro, insieme alla Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Roma.

I magistrati di Piazzale Clodio intanto hanno aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti delle sette persone coinvolte.

I fatti

Il 20enne al momento del rapimento si trovava con alcuni amici in uno dei ristoranti giapponesi più famosi della Capitale, a Tor di Quinto, quando il gruppo di malviventi ha fatto irruzione nel locale dirigendosi verso il giovane che è stato costretto con la forza ad entrare in una autovettura, in pratica un vero e proprio sequestro. “Lo hanno rapito”, hanno raccontato i testimoni agli inquirenti. A terra è stato trovato il suo cellulare, forse caduto nel corso del rapimento, e alcune tracce di sangue.

Del giovane nessuna traccia per ore ma per gli inquirenti l’azione sarebbe legata al mercato della droga nell’area nord-est di Roma, zona che comprende anche San Basilio, vero e proprio supermercato delle sostanze stupefacenti con Tor Bella Monaca.

La vittima del sequestro appartiene ad una famiglia dedita allo spaccio di droga nella zona di San Basilio.

