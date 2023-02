Roma, ancora molestie sessuali al Rossellini? Alunno fatto spogliare da prof

Un nuovo sospetto caso di molestie nei confronti di uno studente si è verificato all’istituto “Rossellini” in zona Ostiense. L’alunno, accusato di aver rubato del denaro, è stato costretto da un professore a spogliarsi in bagno per verificare che effettivamente non avesse i soldi nelle tasche o negli indumenti.

È quanto raccontato dallo stesso giovane dell’istituto superiore “Cine Tv Rossellini” che si trova in zona ostiense nella capitale, e dal collettivo della scuola che ha organizzato un’assemblea per denunciare l’episodio.

Il giovane ha allertato i suoi genitori che hanno chiamato la scuola e il professore è stato immediatamente sospeso.

“Appena siamo venuti a conoscenza dell’episodio abbiamo convocato le parti, abbiamo cercato di capire quello che era successo ed è iniziato un procedimento”, ha spiegato il vicepreside Gianfranco Goretti. “La scuola sicura è quella che quando succedono cose di questo tipo, interviene tempestivamente nella tutela di tutti. Questi episodi vengono fuori più frequentemente proprio perché siamo molto attenti”.

Molestie al Rossellini: gli episodi del 2022 e del 2014

“Mi ha fatto togliere le scarpe, i calzini e poi anche i pantaloni”, ha raccontato il ragazzo.

Il professore “Diceva che non era successo niente, che lo aveva fatto per proteggermi”. Ora sarà l’indagine interna avviata dall’istituto a chiarire la natura della vicenda. Non è il primo episodio a creare problemi al Cine Tv Rossellini: l’anno scorso un operatore scolastico è stato accusato di molestie nei confronti di una studentessa.

Secondo le testimonianze la ragazza si sarebbe trovata sulle scale della palestra, il bidello le avrebbe infilato le mani nei pantaloni e tirato su gli slip. Secondo quanto raccontano i ragazzi dell’istituto superiore Cine-tv Rossellini, il collaboratore scolastico non sarebbe nuovo a comportamenti simili. La ragazza, dopo il grave fatto, avrebbe confessato l’accaduto a un professore con cui si sarebbe poi recata in presidenza a denunciare il fatto. Era l’aprile del 2022.

Ma non è tutto: nel 2021 un professore dello stesso Istituto è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale. Alcune sue studentesse lo hanno accusato di essere state palpate durante le ore di lezione. Gli episodi ricostruiti dall’accusa sarebbero avvenuti tra il febbraio e l’aprile 2014. Il docente era stato assunto come insegnante di sostegno per un ragazzo.

