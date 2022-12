Roma, bus con 41 bimbi a bordo finisce fuori strada per malore autista

Un lunedì di paura per i piccoli passeggeri di un pullman in transito sulla via Tiburtina a Roma. Un improvviso malore al conducente e il bus con a bordo 41 bimbi finisce fuori strada, per fortuna senza feriti gravi. È accaduto oggi alle 13.50 in via Tiburtina, angolo via di Salone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e personale del 118. Due bambini di circa 7 anni e lo stesso conducente del bus sono stati trasportati in ospedale, tutti in codice giallo.

Essere autista, un lavoro stressante…

I restanti bambini sono stati recuperati e trasportati a destinazione con un altro bus. Auguri di pronta ripresa all’autista del pullman, un mestiere soggetto a forti carichi di stress e responsabilità, che a lungo andare possono scatenare anche gravi patologie. In verità la condizione lavorativa degli autisti di autobus spesso è dimentica dagli utenti del trasporto pubblico italiano.

(Enu/ Dire)

© Riproduzione riservata