Roma. Incendio in albergo vicino la stazione Termini: 130 ospiti evacuati e due feriti

Alle 23.45 di ieri la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato quattro squadre, due autobotti, un’autoscala e il carro Teli per l’incendio di un albergo in via Giovanni Amendola, al civico 95, una struttura vicina alla stazione Termini. Le fiamme hanno interessato due stanze dell’albergo al terzo piano, causando ingenti danni materiali.

Due persone sono state assicurate alle cure del 118 in codice giallo, sono due ragazzi di 16 anni, mentre 130 ospiti della struttura sono stati evacuati e il terzo piano è stato dichiarato inagibile in attesa dei sopralluoghi. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia. (Red/ Dire)

© Riproduzione riservata