Roma, morto lo studente 22enne coinvolto in un incidente sull’Olimpica

Dopo aver lottato per quattordici giorni, lo studente universitario Giacomo Sabelli, è morto in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente in via del Foro Italico a Roma.

L’incidente

Giacomo Sabelli, 22enne originario di Caserta, si trovava a Roma per i suoi studi universitari. ll 18 novembre scorso è rimasto coinvolto in un incedente insieme ad altre tre auto: una Smart Forfour, una Bmw Serie 1 e una Fiat Panda. Dei quattro, solo Giacomo, che viaggiava nella Smart, è rimasto gravemente ferito, e dopo numerosi giorni si è spento in ospedale.

Le indagini

La Polizia di Roma Capitale sta indagando sull’incidente stradale, anche se non sono ancora riusciti a stabilire l’esatta dinamica.

In occasione del funerale, tenutosi nel Duomo di Caserta, la sorella in un posto ha scritto: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Manchi come l’aria Giacomo“.

